Ammatillinen koulutus rakentaa alueen kasvua
29.9.2026 13:59:40 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Blogi
Uudet investoinnit ja yritysten kasvu edellyttävät osaavaa työvoimaa. Laadukas ammatillinen koulutus varmistaa, että työelämän tarvitsemaa osaamista on saatavilla myös tulevaisuudessa. Siksi koulutusta on tarkasteltava kustannuksen sijaan investointina.
Suomessa käydään jatkuvasti keskustelua julkisen talouden tasapainosta ja koulutuksen rahoituksesta. Liian usein koulutusta tarkastellaan kuitenkin kulueränä, jonka menoja voidaan leikata ilman merkittäviä seurauksia. Todellisuudessa laadukas ammatillinen koulutus on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä investoinneista. Sen vaikutukset näkyvät työllisyydessä, yritysten kilpailukyvyssä, alueiden elinvoimassa ja ihmisten hyvinvoinnissa vuosikymmenten ajan.
Osaava työvoima ratkaisee investointien onnistumisen
Suomeen tavoitellaan jatkuvasti uusia investointeja. Viime vuosien merkittävimpiin hankkeisiin kuuluu teknologia-alan voimakas kasvu Pohjois-Suomessa. Kansainvälisten toimijoiden kiinnostus alueeseen on kasvanut, ja esimerkiksi Googlen datakeskustoiminnan laajeneminen Pohjois-Suomessa on osoittanut, että alueella on potentiaalia houkutella merkittäviä investointeja.
Investoinnit eivät kuitenkaan toteudu pelkkien rakennusten tai infrastruktuurin avulla. Niiden onnistuminen ratkaistaan viime kädessä osaavalla työvoimalla. Tarvitaan sähkö- ja automaatioasentajia, ICT-osaajia, kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisia, logistiikan osaajia sekä rakennusalan ammattilaisia. Lisäksi tarvitaan kykyä jatkuvaan osaamisen päivittämiseen, sillä teknologia kehittyy nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.
Juuri tässä Koulutuskuntayhtymä OSAO osoittaa vahvuutensa.
OSAO reagoi nopeasti työelämän muutoksiin
Yksi OSAOn merkittävimmistä vahvuuksista on sen kyky vastata nopeasti työelämän muuttuviin tarpeisiin. Ammatillinen koulutus ei ole jäykkä järjestelmä, vaan parhaimmillaan ketterä kumppani alueen yrityksille ja yhteisöille.
Kun alueelle syntyy uusia työpaikkoja tai investointihankkeita, OSAO pystyy käynnistämään koulutuksia, täydentämään osaamista ja rakentamaan yritysten tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Koulutusta voidaan toteuttaa tutkintokoulutuksena, oppisopimuksena, lyhytkoulutuksina tai työpaikalla tapahtuvana oppimisena.
Googlen kaltaisten kansainvälisten yritysten toiminnan laajeneminen luo kysyntää aivan uudenlaiselle osaamiselle. Datakeskukset tarvitsevat sähkö-, automaatio-, turvallisuus-, ICT- ja kiinteistötekniikan ammattilaisia. Samalla syntyy välillisiä vaikutuksia lukuisille muille toimialoille. OSAOn tehtävänä on varmistaa, että alueelta löytyy osaajia vastaamaan tähän kysyntään.
Kyse ei ole vain nykyhetken tarpeista, vaan myös tulevien osaamistarpeiden ennakoinnista.
Investointi, joka maksaa itsensä takaisin
Jokainen koulutukseen sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle moninkertaisen hyödyn. Työllisyys paranee, yritysten tuottavuus kasvaa ja verotulot lisääntyvät. Samalla vähenevät syrjäytymisen, työttömyyden ja osaajapulan aiheuttamat kustannukset.
Laadukas ammatillinen koulutus on paljon enemmän kuin menoerä valtion tai kuntien budjetissa. Se on investointi ihmisiin, yrityksiin ja koko alueen tulevaisuuteen.
Juuri nyt Suomi tarvitsee kasvua, uusia investointeja ja kansainvälistä kilpailukykyä. Näihin tavoitteisiin ei päästä ilman osaajia. Siksi ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja kehittämistä on tarkasteltava ennen kaikkea tulevaisuusinvestointina.
OSAO on esimerkki siitä, miten moderni ammatillinen koulutus pystyy tukemaan alueen kehitystä, vastaamaan nopeasti työelämän muutoksiin ja rakentamaan kasvun edellytyksiä. Kun uusia mahdollisuuksia, kuten Googlen kaltaiset investoinnit, avautuu Pohjois-Suomeen, ratkaisevaa ei ole pelkästään se, kuinka paljon rakennamme uusia tiloja tai infrastruktuuria. Ratkaisevaa on se, kuinka hyvin pystymme rakentamaan osaamista.
Kirjoittaja: Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, OSAO
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Yhteyshenkilöt
Jarmo PaloniemiKuntayhtymäjohtaja-rehtori, OSAO Edu Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:050 538 3929jarmo.paloniemi@osao.fi
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
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