Kutsu Rakennusteollisuuden suhdanneinfoon
29.9.2026 15:43:48 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Kutsu
Rakennusteollisuus RT:n syksyn suhdannekatsaus julkistetaan
keskiviikkona 7.10.2026 kello 9.00–10.00 Teams-etäyhteydellä.
Rakentamisen käänne on viimein totta, mutta kysyntä jakautuu eri tavalla kuin aiemmin. Mistä uusi kasvu tulee ja mikä on datakeskusten vaikutus? Onko asuntorakentamisen elpymiselle vieläkään eväitä? Vauhdittaako tukipaketti korjausrakentamista? Miten investointiaalto buustaa infrarakentamista? Alkaako myönteinen kehitys näkyä myös työllisyydessä?
Tilaisuuden ohjelma ja puhujat
- Rakentamisen suhdannekatsaus: pääekonomisti Jouni Vihmo
- Datakeskukset ja uusi talous rakentamisen ajurina: toimitusjohtaja Aleksi Randell
Voit osallistua tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Tai liity soittamalla (vain ääni)
+358 9 85626397,,619198666# Suomi
Puhelinneuvottelun tunnus: 619 198 666#
Jos Teams-tilaisuuteen liittymisessä on ongelmia, ota yhteyttä RT:n viestintään: Janita Renko, puh. 050 433 4084.
Aineistot tulevat saataville RT:n nettisivuille, kun tilaisuus alkaa kello 9.00
www.rt.fi/suhdanteet
Tervetuloa kuulolle ja esittämään kysymyksiä!
Rakennusteollisuus RT
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja VuoripuroJohtaja, viestintä ja vastuullisuus
Mediayhteydet, haastattelupyynnöt, mediatilaisuudet
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Rakennusteollisuus RT
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 20 miljardia euroa.
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