Kutsu Rakennusteollisuuden suhdanneinfoon

Asuntorahoituksen käytännöt eroavat suuresti Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa 28.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote

Asuntorahoituksen käytännöt eroavat Suomen, Ruotsin ja Tanskan välillä siinä, milloin asuntokauppa sitoo ostajaa, kuinka joustavia lainaehdot ovat ja kenelle riskit lopulta ohjautuvat. Tämä selviää Aalto-yliopiston selvityksestä, joka vertaa asuntorakentamisen ja asunnon ostamisen rahoitusta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.