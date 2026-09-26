Keskustan varapuheenjohtaja Siponen vaatii Orpoa suuren valiokunnan kuultavaksi maatalousrahoituksesta: Hallitus puhuu Suomessa yhtä ja tekee Brysselissä toista

29.9.2026 15:48:25 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Siposen mukaan Suomen hallitus puhuu pääministeri Orpon johdolla Suomessa maatalouden puolustamisesta, mutta toimii samaan aikaan Brysselissä päinvastaiseen suuntaan. 

Financial Times uutisoi, että Suomi yhdessä Saksan, Hollannin, Ruotsin, Tanskan ja Itävallan kanssa vaatii EU tulevan rahoituskehyksen merkittävää pienentämistä ja menojen suuntaamista pois maataloudesta ja aluetuista. Pääministeri Petteri Orpo puolestaan kiisti Iltalehdessä (29.9.), että Suomi ajaisi maatalouden rahoituksen leikkauksia.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markku Siponen vaatii hallitukselta selvää vastausta siihen, mikä Suomen todellinen linja EU budjettineuvotteluissa on.

-Maan hallitus puhuu pääministerin johdolla Suomessa maatalouden puolustamisesta, mutta toimii samaan aikaan Brysselissä päinvastaiseen suuntaan. FT taisi uutisessaan ”paljastaa hallituksen karvat” maatalouden suhteen, Siponen näkee.

Siponen muistuttaa, että kotimainen ruoantuotanto on keskeinen osa Suomen huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta. Suomen on pystyttävä tuottamaan ruokaa omalle väestölleen myös kriisien, kansainvälisten häiriöiden ja poikkeusolojen aikana.

-Euroopan turvallisuustilanteessa olisi täysin väärä valinta heikentää oman ruoantuotannon edellytyksiä. Pellot, kotieläintuotanto, toimivat maatilat ja kotimainen elintarvikeketju ovat keskeinen osa Suomen kriisinkestävyyttä, Siponen painottaa.

-On täysin epäuskottavaa yrittää ajaa kaksilla rattailla näin tärkeässä asiassa. Suomen hallituksen tehtävä on puolustaa suomalaisen maatalouden toimintaedellytyksiä myös niissä Brysselin pöydissä, joissa EU- rahat lopulta jaetaan.

Siponen vaatii, että hallitus kertoo eduskunnalle avoimesti, mitä Suomi on EU:n tulevasta rahoituskehyksestä esittänyt ja mitä vaikutuksia Suomen ajamalla kokonaisbudjetin pienentämisellä olisi maatalousrahoitukseen.

-Pääministeri pitää kutsua pikaisesti eduskunnan suuren valiokunnan kuultavaksi selvittämään, mikä Suomen todellinen neuvottelulinja on ja miten hallitus aikoo turvata suomalaisen maatalouden rahoituksen. Näin keskeisessä huoltovarmuuskysymyksessä suomalaisilla ja eduskunnalla on oikeus tietää, mitä hallitus Brysselissä ajaa, Siponen vaatii.

Yhteyshenkilöt

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Maan hallitukselta odotettiin budjettiriihessä toimia maatalouden kannattavuus- ja kustannuskriisiin, mutta tulokset jäivät nollaan. - On hyvä, että maan hallituksessa sentään tunnustettiin maatalouden kriisitilanne, mutta johtopäätös oli hämmentävä. Hallitus ei aio tehdä tässä hetkessä mitään toimia maatalouden kannattavuuden parantamiseksi, Markku Siponen ihmettelee.

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