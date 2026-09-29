SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen taloustalkoissa ei hyvätuloisia näy

Puolue siis on jatkamassa tämän hallituskautensa linjaa, jossa hyvätuloisilta ei edelleenkään vaadita suurempaa panosta, vaan koko talouden sopeutus kohdistetaan yhteiskunnan heikompiosaisille ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen alasajoon.

-On täysin selvää, ettei tämän miljardiluokan jättiläismäisiä leikkauksia toteuteta ilman hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen rajua alasajoa. Kokoomus onkin tietoisesti valinnut avoimen hyvinvointiyhteiskunnan alasajon tien. Yhdeksän miljardin leikkaukset tarkoittavat massiivisia leikkauksia jo nyt kaiken tehdyn päälle. Maksajiksi puolue laittaa erityisesti julkisen sektorin naiset, hoitajat ja opettajat, Viitanen jatkaa.

Jo nyt kokoomus on leikkauksillaan romuttanut hoitotakuun, leikannut vanhusten hoivasta, ajanut järjestökentän kaaokseen ja tehnyt rajut korotukset asiakasmaksuihin, mutta yhä hallitus vain rikkoo velkaantumisen ennätyksiä.

-Kokoomuksen taloustalkoissa ei siis hyvätuloisia jatkossakaan näy, mutta muilta sen sijaan otetaan yhä enemmän. SDP ei voi tätä politiikkaa hyväksyä vaan talouden sopeutukset tulee tehdä oikeudenmukaisesti ja maksukyvyn mukaan, Viitanen päättää.