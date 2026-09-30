Demarinaisten tasa-arvotyön palkinto Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry:lle

Demarinaisten vuoden 2026 tasa-arvotyön palkinnon saajaksi on valittu Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry. Korento on valtakunnallinen järjestö, joka toimii endometrioosin, adenomyoosin, PMOS:n sekä vulvodynian kanssa elävien edunvalvojana ja edistää heidän hyvinvointiaan. Näiden sairauksien ja oireyhtymien kanssa elää jopa yli puoli miljoonaa suomalaista.

Korento ry on vaikuttamistyöllään nostanut esiin gynekologisiin sairauksiin liittyviä epäkohtia sekä edistänyt niiden parempaa tunnistamista ja hoitoa. Kesäkuussa 2026 lääkäriseura Duodecim hyväksyi endometrioosin uudeksi Käypä hoito -suositusten aiheeksi Korennon ehdotuksesta.

”Korento on tuonut näkyväksi sairauksia, jotka koskettavat suurta joukkoa ihmisiä, mutta jotka ovat pitkään jääneet terveydenhuollossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa vähälle huomiolle. Järjestö on puhunut rohkeasti aiemmin vaietuista sairauksista ja oireista vähentäen niihin liitettyä stigmaa ja häpeää. Korennon toiminta edistää terveyden tasa-arvoa ja vahvistaa tuhansien naisten hyvinvointia sekä oikeutta saada asianmukaista hoitoa”, toteaa Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.

“Olemme todella kiitollisia siitä, että työmme gynekologisten sairauksien parissa on huomioitu näin hienolla palkinnolla. Odotamme innolla yhteistyötä Demarinaisten kanssa myös tulevaisuudessa. Gynekologiset sairaudet ja oireyhtymät ovat saaneet entistä enemmän huomiota, mutta tekemistä riittää edelleen hoidon saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamisessa.”, sanoo Korento ry:n toiminnanjohtaja Olga Haapa-aho.

Demarinaiset myöntää tasa-arvotyön palkinnon vuosittain taholle, joka on aktiivisesti edistänyt tasa-arvoa yhteiskunnassa. Jäsenistö sai ehdottaa palkinnon saajaa, ja Demarinaisten hallitus teki lopullisen valinnan ehdotusten joukosta. Tasa-arvotyön palkintoa on jaettu vuodesta 2021 alkaen. Aiemmin palkinto on myönnetty Oikeutta Vendille -liikkeelle, Ensi- ja turvakotien liitolle ja Riitta Särkelälle, Vailla vakinaista asuntoa ry:lle, Monika-Naiset liitolle sekä Plan International Suomelle.