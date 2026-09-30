Demarinaisten tasa-arvotyön palkinto Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry:lle
1.10.2026 06:00:00 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Demarinaisten tasa-arvotyön palkinto on myönnetty Korento ry:lle tunnustuksena merkittävästä työstä gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävien hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi. Palkinto jaetaan tänä vuonna jo kuudetta kertaa.
Demarinaisten vuoden 2026 tasa-arvotyön palkinnon saajaksi on valittu Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry. Korento on valtakunnallinen järjestö, joka toimii endometrioosin, adenomyoosin, PMOS:n sekä vulvodynian kanssa elävien edunvalvojana ja edistää heidän hyvinvointiaan. Näiden sairauksien ja oireyhtymien kanssa elää jopa yli puoli miljoonaa suomalaista.
Korento ry on vaikuttamistyöllään nostanut esiin gynekologisiin sairauksiin liittyviä epäkohtia sekä edistänyt niiden parempaa tunnistamista ja hoitoa. Kesäkuussa 2026 lääkäriseura Duodecim hyväksyi endometrioosin uudeksi Käypä hoito -suositusten aiheeksi Korennon ehdotuksesta.
”Korento on tuonut näkyväksi sairauksia, jotka koskettavat suurta joukkoa ihmisiä, mutta jotka ovat pitkään jääneet terveydenhuollossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa vähälle huomiolle. Järjestö on puhunut rohkeasti aiemmin vaietuista sairauksista ja oireista vähentäen niihin liitettyä stigmaa ja häpeää. Korennon toiminta edistää terveyden tasa-arvoa ja vahvistaa tuhansien naisten hyvinvointia sekä oikeutta saada asianmukaista hoitoa”, toteaa Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.
“Olemme todella kiitollisia siitä, että työmme gynekologisten sairauksien parissa on huomioitu näin hienolla palkinnolla. Odotamme innolla yhteistyötä Demarinaisten kanssa myös tulevaisuudessa. Gynekologiset sairaudet ja oireyhtymät ovat saaneet entistä enemmän huomiota, mutta tekemistä riittää edelleen hoidon saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamisessa.”, sanoo Korento ry:n toiminnanjohtaja Olga Haapa-aho.
Demarinaiset myöntää tasa-arvotyön palkinnon vuosittain taholle, joka on aktiivisesti edistänyt tasa-arvoa yhteiskunnassa. Jäsenistö sai ehdottaa palkinnon saajaa, ja Demarinaisten hallitus teki lopullisen valinnan ehdotusten joukosta. Tasa-arvotyön palkintoa on jaettu vuodesta 2021 alkaen. Aiemmin palkinto on myönnetty Oikeutta Vendille -liikkeelle, Ensi- ja turvakotien liitolle ja Riitta Särkelälle, Vailla vakinaista asuntoa ry:lle, Monika-Naiset liitolle sekä Plan International Suomelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
Olga Haapa-ahoKorento ry:n toiminnanjohtajaolga.haapa-aho@korento.fi
Linkit
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset
SDP:n Marttila kokoomukselle: Käsittämätön valkopesukampanja30.9.2026 09:50:23 EEST | Tiedote
Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila (sd.) roimii kovin sanoin kokoomusta, joka on aloittanut näkyvän kampanjan aborttioikeuden puolustamiseksi hyvinvointialueilla. Joukossa on muiden muassa kokoomuksen kansanedustaja ja sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.). Marttila muistuttaa, että esitystä ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa ja kokoomuslaiset voisivat sen vielä estää.
Demarinaiset, Vasemmistonaiset ja Vihreät Naiset: Abortin tulee maksaa saman verran syystä riippumatta23.9.2026 13:42:06 EEST | Tiedote
Demarinaiset, Vasemmistonaiset ja Vihreät Naiset vaativat yhteiskannanotossaan, että raskaudenkeskeytyksiä ei pidä arvottaa sen mukaan, mikä on keskeytyksen syynä - oman tahdon täytyy riittää.
Aborttikeskustelussa ei ole kyse vain euroista vaan periaatteesta22.9.2026 15:09:43 EEST | Tiedote
Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila vetoaa kokoomukseen, jotta hallituksen esitys asiakasmaksuista korjattaisiin eduskuntakäsittelyn aikana. ”Helsingin pormestari Daniel Sazonov on esittänyt, ettei uusia maksuja otettaisi käyttöön Helsingin alueella. Hyvä niin, mutta miksi hän ei vaadi oman puolueensa johtamaa hallitusta korjaamaan itse lakiesitystä?”, Marttila kysyy.
Rätten till abort tillhör alla21.9.2026 10:42:52 EEST | Tiedote
Svenska Yle rapporterade idag 21.9 att regeringen kommit överens om att införa nya klientavgifter för aborter. Regeringens förslag är problematiskt ifall uppgifterna i media är korrekta. Regeringen kommer senare idag att ge sitt förslag om nya klientavgifter inom hälsovården till riksdagen. Det är inte endast frågan om en höjning av avgifter, utan om politiska värderingar och en attack mot kvinnors rättigheter. Demarinaiset motsätter sig regeringens linje, som lägger en allt högre prislapp på kvinnors självbestämmanderätt. Enligt Svenska Yle handlar regeringens kompromiss om att endast aborter av medicinska skäl ska vara gratis, medan så kallade självvalda aborter skulle kosta flera hundra euro.
Oikeus aborttiin kuuluu jokaiselle21.9.2026 09:35:15 EEST | Tiedote
Svenska Yle uutisoi tänään 21.9., että hallitus on sopinut uusista toimenpidemaksuista abortteihin. Hallituksen esitys on ongelmallinen, mikäli lehtitiedot pitävät paikkaansa. Hallitus on antamassa tänään esityksen terveydenhuollon asiakasmaksuista eduskunnalle. Kyse ei ole vain maksukorotuksista, vaan poliittisesta arvovalinnasta ja hyökkäyksestä naisten oikeuksia vastaan. Demarinaiset vastustaa hallituksen linjaa, joka asettaa naisten itsemääräämisoikeudelle entistä kovemman hintalapun. Svenska Ylen mukaan hallituksen kompromississa lääketieteellisistä syistä tehtävät abortit olisivat maksuttomia, kun taas niin sanotuista itse valituista aborteista perittäisiin jopa useamman sadan euron maksu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme