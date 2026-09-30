Raportti: Suomi uhkaa menettää lääkealan investointeja pohjoismaisille naapureilleen vahvuuksistaan huolimatta

Suomen yksityiset tutkimus- ja kehitysinvestoinnit alalla ovat vuosittain 232 miljoonaa euroa, joka on murto-osa vastaavista investoinneista Ruotsissa (1,18 miljardia euroa) ja Tanskassa (1,77 miljardia euroa). Suomessa on vain 9 lääketuotannon tuotantolaitosta, kun Tanskassa laitoksia on 41. Yritysvetoiset kliiniset lääketutkimukset taas vähenivät vuoden 2021 117:stä 74:ään vuonna 2025.

Tänään julkaistava The Future of the Life Sciences & Health Sector in Finland vertaa 32 maata 30 mittarilla, pohjaten myös alan sidosryhmien haastatteluihin. Vaikka Suomi nousi kokonaisvertailussa sijalta 10 sijalle 8, nousu selittyy tutkimuksen mukaan pääosin yleisillä talous- ja sääntelytekijöillä, ei lääke- ja terveysalan vahvemmalla suoriutumisella.

Vahvat lähtökohdat eivät yksin riitä

Suomen vahvuuksiin kuuluvat luotettava terveydenhuoltojärjestelmä, osaava työvoima, vahva infrastruktuuri sekä laajat terveysdata- ja biopankkivarannot. Silti 32 vertailumaan joukossa Suomi sijoittuu sijalle 20 yksityisissä tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa, sijalle 22 yritysvetoisissa kliinisissä lääketutkimuksissa ja sijalle 19 kansainvälisille markkinoille pääsyssä. Lääkkeiden saatavuus kertoo samaa: vain 44 prosenttia vuoden 2021 jälkeen EU:ssa hyväksytyistä lääkkeistä on tällä hetkellä suomalaisten potilaiden saatavilla, kun Saksassa vastaava luku on 93 prosenttia.

”Suomella on vahvaa osaamista tieteessä, terveystiedon hyödyntämisessä ja terveydenhuollossa. Nyt nämä vahvuudet on muutettava konkreettisiksi hyödyiksi potilaille ja koko yhteiskunnalle. Ennakoitava toimintaympäristö ja selkeät polut innovaatioista potilaiden käyttöön ovat avainasemassa, kun haluamme houkutella pitkäjänteisiä investointeja ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä”, sanoo Region North -alueen johtaja Olaf Weppner AbbVielta.

“Suomella on lähes kaikki, mitä johtava lääkealan maa tarvitsee. Tämä tutkimus osoittaa, että oikeat rakennuspalikat eivät yksin riitä. Juuri nyt liian suuri osa niiden mahdollistamasta arvosta valuu pohjoismaisille naapureillemme", toteaa Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson.

Laajempi investointi-ilmapiiri vahvistaa viestiä: Amcham Finlandin ja Business Finlandin Investor Confidence Barometer -kysely tuotti tai tänä vuonna mittaushistoriansa heikoimman tuloksen. Barometrin mukaan lähes 60 prosenttia yritysjohtajista koki poliittisen riskin kasvaneen kahden viime vuoden aikana, muun muassa poliittisen päätöksenteon ennakoitavuuden heikentymisen vuoksi.

Seitsemän tunnistettavaa pullonkaulaa

Tutkimus tunnistaa seitsemän toisiinsa kytkeytyvää pullonkaulaa, joista kolme nousee erityisesti esiin: selkeän kansallisen omistajuuden puute lääke- ja terveysalalla; kansallisen mallin puuttuminen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle; sekä ennakoimattomat markkinoillepääsy- ja korvattavuuspolut.

Tutkimuksen mukaan pullonkaulat vahvistavat toisiaan: edistys yhdellä osa-alueella, kuten korvattavuuspäätöksien ennakoitavuudessa, voi helpottaa etenemistä myös muilla osa-alueilla, kuten kliinisessä tutkimustoiminnassa ja teollisissa investoinneissa.

”Suomen vahva terveysdata ja korkeatasoinen osaaminen tarjoavat erinomaisen perustan lääke- ja terveysalan kasvulle. Nyt Suomen on toimittava yhdessä, asetettava yhteiset tavoitteet ja tuotava rohkeasti esiin vahvuuksiaan vahvistaakseen asemaansa kansainvälisesti kilpailukykyisenä toimintaympäristönä”, sanoo IQVIAn Country Manager Finland & Healthcare Director Susanna Flaherty.

“Alan investoinnit ovat investointeja suomalaisten terveyteen, toimintakykyyn ja Suomen kasvuun. Kun Suomi houkuttelee lääke- ja terveysalan investointeja, suomalaisilla on paremmat mahdollisuudet päästä kliinisiin tutkimuksiin ja saada käyttöönsä uusia hoitoja aiemmin. Samalla syntyy osaamista ja työpaikkoja, ja se vahvistaa huoltovarmuutta”, lisää Nina Ekholm-Wenberg, Country Director ja General Manager Johnson & Johnsonilta.

Tietoa tutkimuksesta

KPMG Finland laati The Future of the Life Sciences & Health Sector in Finland -raportin Amcham Finlandin Life Sciences -työryhmän toimeksiannosta. Raportti vertaa 32 maata kuudella osa-alueella, ja se sisältää vuonna 2026 tehdyt haastattelut yritysten, toimialajärjestöjen ja julkisen sektorin edustajien kanssa. Tutkimuksen pääyhteistyökumppani oli AbbVie, jonka lisäksi sitä tukivat Bristol Myers Squibb, Business Finland, IQVIA, Johnson & Johnson ja Novartis.