Uusi tilasto täydentää kuvaa ulkomaisista investoinneista – rahamääräinen kasvu lähes 10 miljardia
30.9.2026 10:30:00 EEST | Business Finland | Tiedote
Suomeen kohdistuneet ulkomaiset suorat investoinnit lisääntyivät merkittävästi vuonna 2025 sekä investointiprojektien määrällä että investointien euromäärällä mitattuna. Voimakkaasta kasvusta huolimatta Suomi on muita Pohjoismaita jäljessä ulkomaisten investointien määrässä suhteessa bruttokansantuotteeseen, ulkomaisten yritysten lukumäärässä sekä siinä, paljonko ne työllistävät.
Tilastokeskuksen 18.9. julkaiseman tilaston mukaan Suomeen kohdistuneiden ulkomaisten suorien sijoitusten kanta kasvoi vuoden 2025 aikana 9,8 miljardilla eurolla 92,5 miljardiin euroon, mikä kertoo investointien voimakkaasta rahamääräisestä kasvusta. Kasvua vauhdittivat erityisesti uudet pääomavirrat Suomeen sekä investoinnit digitaaliseen infrastruktuuriin.
Uusin tilasto täydentää myönteistä kuvaa vuodesta 2025. Huhtikuussa julkaistun Business Finlandin oman seurannan mukaan Suomeen sijoittui vuoden aikana 527 ulkomaisen yrityksen investointiprojektia, mikä oli 160 enemmän kuin vuotta aiemmin ja eniten sitten vuoden 2021. Investointeja tehtiin laajasti eri toimialoille erityisesti digitalisaation, puhtaan siirtymän, terveys- ja hoivapalvelujen sekä teollisuuden tarpeisiin.
Tilastokeskuksen mukaan teollisuus säilyi euromääräisesti suurimpana ulkomaisten sijoitusten kohteena Suomessa. Samalla digitalisaatioon liittyvät investoinnit näkyvät tilastoissa entistä vahvemmin: informaatio- ja viestintäalan yrityksiin virtasi vuoden aikana nettomääräisesti 2,6 miljardia euroa ulkomaista pääomaa. Datakeskusinvestointien arvioidaan olevan merkittävä osa tästä kasvusta. Perimmäisen sijoittajamaan mukaan tarkasteltuna suurimmat sijoittajat olivat Ruotsi (kanta 19,9 miljardia euroa) ja Yhdysvallat (kanta 15,0 miljardia euroa).
Ulkomaisten investointien merkitys Suomen taloudelle on huomattava
Ulkomaiset yritykset muodostavat vain 1 %:n kaikista yrityksistä, mutta työllistävät 23 % yksityisen sektorin työvoimasta ja maksavat 22 % kaikesta yhteisöverosta. Ne tuovat Suomeen pääomaa, osaamista, kansainvälisiä verkostoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahvistavat yritysten kasvua, vientiä ja työllisyyttä.
– Pitkäjänteinen ja johdonmukainen invest-in-työmme perustuu vahvaan ymmärrykseen Suomen kilpailutekijöistä ja kykyyn yhdistää ne asiakkaiden tarpeisiin. Vuosien aikana rakennetut toimintamallit yhdessä alueiden, kuntien ja muiden kumppaneiden kanssa kantavat nyt hedelmää. Suomessakin ulkomaisten yritysten merkitys on todella huomattava paitsi taloudelle niin myös elinkeinoelämän uudistumiselle. Kansainväliset investoinnit kehittävät ja vahvistavat Suomen innovaatioekosysteemiä tuomalla uutta osaamista ja kytkemällä suomalaisia yrityksiä osaksi globaaleja verkostoja ja arvoketjuja, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.
Suomi hyötyy investoinneista muita Pohjoismaita vähemmän
Suomen tulisi panostaa nykyistä enemmän ulkomaisten investointien houkutteluun, sillä investointien määrä, ulkomaalaisomisteisten yritysten työllistävyys ja niiden tuottama arvonlisä jäävät edelleen muita Pohjoismaita, erityisesti Ruotsia, alhaisemmiksi. Ruotsi on onnistunut houkuttelemaan Suomea enemmän kansainvälisiä investointeja suuremman markkinansa, pidemmän kansainvälistymishistoriansa, vahvemman globaalin yrityskannan sekä tunnetumman investointimaakuvansa ansiosta.
Suomi voisi tehdä enemmänkin investointien edistämiseksi
Suomen vahvuuksia kansainvälisessä investointikilpailussa ovat vakaa toimintaympäristö, korkea osaaminen, puhdas energia sekä vahvat teknologia- ja innovaatioekosysteemit. Viimeaikainen kehitys osoittaa, että Suomi pystyy houkuttelemaan merkittäviä investointeja myös epävarmassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.
– Paljon investointiprojekteja on kuitenkin vielä harkintavaiheessa. Siksi Suomen tulee huolehtia jatkossakin kansainvälisestä kilpailukyvystä, toimintaympäristön vakaudesta ja sujuvista sijoittumisprosesseista toteaa johtava asiantuntija Kaija Laitinen Business Finlandin invest-in-toiminnosta.
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Yhteyshenkilöt
Kaija LaitinenSenior AdvisorBusiness Finland / Invest in FinlandPuh:+358 40 822 0613kaija.laitinen@businessfinland.fi
Salla SalovaaraHead of CommunicationsBusiness Finland | Invest in FinlandPuh:+358 40 526 0100salla.salovaara@businessfinland.fi
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Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Invest in Finland toimii Business Finlandin osana. www.investinfinland.fi
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee noin 450 asiantuntijaa 12 toimipisteessä maailmalla ja 15 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
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