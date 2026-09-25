Mahdollisuus osallistua vahvisti romaninuorten tulevaisuususkoa
30.9.2026 07:00:00 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Vähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä voi usein olla negatiivinen käsitys omista mahdollisuuksistaan. Ajatus siitä, ettei elämässä voi edetä tai ettei itsensä kehittäminen ole mahdollista, voi juurtua syvälle. Mahdollisuus osallisuuteen -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa romaninuorten uskoa itseensä sekä siihen, että jokainen voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Tuore julkaisu kokoaa yhteen hankkeen opit, tulokset ja toimintamallit.
Mahdollisuus osallisuuteen -hankkeessa vahvistettiin erityisesti alle 30-vuotiaiden työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien romaninuorten minäpystyvyyttä, osallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.
Yhteisö- ja yksilölähtöistä osallisuustyötä romaniyhteisössä -julkaisu kuvaa, miten hankkeessa rakennettiin yksilöitä ja perheitä tukevaa matalan kynnyksen toimintaa ja miten toimintaa juurrutettiin osaksi alueen järjestötyötä.
Yhteisöstä voimaa yksilön omalle toimijuudelle
Hankkeen keskeinen vahvuus oli yhteisö- ja yksilölähtöinen työote. Osallistujien omista tarpeista ja voimavaroista lähtevä toiminta kannusti ihmisiä aktiiviseen toimijuuteen ja vahvisti luottamusta omiin kykyihin.
Asiantuntija Anita Lindgren korostaa, että hankkeessa romaninuoria on kohdattu yksilöinä, heidän omista lähtökohdistaan käsin, ja heitä on tuettu löytämään omia vahvuuksiaan sekä rakentamaan tulevaisuuttaan.
– Julkaisu tekee tätä työtä näkyväksi ja tuo esiin sen, miten oikea-aikainen kohtaaminen, kannustus ja rinnalla kulkeminen voivat vahvistaa nuoren uskoa omiin mahdollisuuksiinsa, Lindgren sanoo.
Vaikutukset eivät jääneet vain yksittäisiin osallistujiin. Toimintaan osallistui nuorten lisäksi laajasti eri-ikäisiä romanitaustaisia ihmisiä. Eri sukupolvien osallistuminen vahvisti yhteisöllisyyttä sekä perheiden välistä ja sukupolvet ylittävää tukea.
Osallistujille tarjottiin konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja toteutukseen. Tämä vahvisti sitoutumista ja mahdollisti toimijuuden kehittymisen.
– On ollut tärkeää nähdä nuori ennen kaikkea omana itsenään – ei ennakko-oletusten kautta. Kun nuori tulee kuulluksi, saa tukea ja löytää omat vahvuutensa, voi myös ajatus omasta tulevaisuudesta muuttua, Lindgren sanoo.
Käytännön toimintamalleja ammattilaisten käyttöön
Hankejulkaisu tarjoaa käytännössä testattuja toimintamalleja ja suosituksia romaniväestön hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen.
– Julkaisu kokoaa yhteen Mahdollisuus osallisuuteen -hankkeen kokemuksia, toimintatapoja ja havaintoja romaninuorten parissa tehdystä työstä. Se tarjoaa tietoa ja käytännön näkökulmia erityisesti nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille sekä kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin romaninuorten koulutus- ja osallisuuspolkuja, Anita Lindgren sanoo.
Tutustu julkaisuun
Janerko, K. (toim.). (2026). Yhteisö- ja yksilölähtöistä osallisuustyötä romaniyhteisössä. (Diak Työelämä 42). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-468-8
Yhteyshenkilöt
Helka Repoviestinnän asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 597 5008helka.repo@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
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