Mahdollisuus osallistua vahvisti romaninuorten tulevaisuususkoa

Mahdollisuus osallisuuteen -hankkeessa vahvistettiin erityisesti alle 30-vuotiaiden työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien romaninuorten minäpystyvyyttä, osallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Yhteisö- ja yksilölähtöistä osallisuustyötä romaniyhteisössä -julkaisu kuvaa, miten hankkeessa rakennettiin yksilöitä ja perheitä tukevaa matalan kynnyksen toimintaa ja miten toimintaa juurrutettiin osaksi alueen järjestötyötä.

Yhteisöstä voimaa yksilön omalle toimijuudelle

Hankkeen keskeinen vahvuus oli yhteisö- ja yksilölähtöinen työote. Osallistujien omista tarpeista ja voimavaroista lähtevä toiminta kannusti ihmisiä aktiiviseen toimijuuteen ja vahvisti luottamusta omiin kykyihin.

Asiantuntija Anita Lindgren korostaa, että hankkeessa romaninuoria on kohdattu yksilöinä, heidän omista lähtökohdistaan käsin, ja heitä on tuettu löytämään omia vahvuuksiaan sekä rakentamaan tulevaisuuttaan.

– Julkaisu tekee tätä työtä näkyväksi ja tuo esiin sen, miten oikea-aikainen kohtaaminen, kannustus ja rinnalla kulkeminen voivat vahvistaa nuoren uskoa omiin mahdollisuuksiinsa, Lindgren sanoo.

Vaikutukset eivät jääneet vain yksittäisiin osallistujiin. Toimintaan osallistui nuorten lisäksi laajasti eri-ikäisiä romanitaustaisia ihmisiä. Eri sukupolvien osallistuminen vahvisti yhteisöllisyyttä sekä perheiden välistä ja sukupolvet ylittävää tukea.

Osallistujille tarjottiin konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja toteutukseen. Tämä vahvisti sitoutumista ja mahdollisti toimijuuden kehittymisen.

– On ollut tärkeää nähdä nuori ennen kaikkea omana itsenään – ei ennakko-oletusten kautta. Kun nuori tulee kuulluksi, saa tukea ja löytää omat vahvuutensa, voi myös ajatus omasta tulevaisuudesta muuttua, Lindgren sanoo.

Käytännön toimintamalleja ammattilaisten käyttöön

Hankejulkaisu tarjoaa käytännössä testattuja toimintamalleja ja suosituksia romaniväestön hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen.

– Julkaisu kokoaa yhteen Mahdollisuus osallisuuteen -hankkeen kokemuksia, toimintatapoja ja havaintoja romaninuorten parissa tehdystä työstä. Se tarjoaa tietoa ja käytännön näkökulmia erityisesti nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille sekä kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin romaninuorten koulutus- ja osallisuuspolkuja, Anita Lindgren sanoo.

Tutustu julkaisuun

Janerko, K. (toim.). (2026). Yhteisö- ja yksilölähtöistä osallisuustyötä romaniyhteisössä. (Diak Työelämä 42). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-468-8