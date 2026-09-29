Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 29.9.2026 07:53:53 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävistä 28.09.2026-29.09.2026 Jämsässä pieni vesiliikenneonnettomuus, jossa soutuvene kaatunut. Kalastajat pääsivät omin avuin läheiseen saareen, josta pelastuslaitos nouti heidät. Ei henkilövahinkoja. Jämsässä klo: 20:10 vahingontorjunta tehtävä. uuraisilla pieni liikenneonnettomuus klo: 20:22. Pelastuslaitoksen päästyä paikalle ajoneuvo poistunut paikalta. Ei tehtävää. Äänekoskella pieni vahingontorjunta tehtävä klo: 21:33, jossa leivinuuni työntänyt savut sisälle asuntoon lämmityksen yhteydessä.