Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote

30.9.2026 06:46:16 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote

Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta

Klo 20.36 vahingontorjunta, Jyväskylä
Toimistorakennuksen ilmastoinnin vesiputki oli revennyt, ja vettä oli vuotanut noin 100 m²:n alueelle yhteensä neljässä eri kerroksessa.

Klo 05.56 liikennevälinepalo, Kinnula
Henkilöauto oli syttynyt palamaan parkkipaikalla, ja palo uhkasi levitä läheiseen rakennukseen. Pelastuslaitoksen yksiköt saivat palon sammutettua, eikä palo ehtinyt levitä rakennukseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.9.2026 07:53:53 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävistä 28.09.2026-29.09.2026 Jämsässä pieni vesiliikenneonnettomuus, jossa soutuvene kaatunut. Kalastajat pääsivät omin avuin läheiseen saareen, josta pelastuslaitos nouti heidät. Ei henkilövahinkoja. Jämsässä klo: 20:10 vahingontorjunta tehtävä. uuraisilla pieni liikenneonnettomuus klo: 20:22. Pelastuslaitoksen päästyä paikalle ajoneuvo poistunut paikalta. Ei tehtävää. Äänekoskella pieni vahingontorjunta tehtävä klo: 21:33, jossa leivinuuni työntänyt savut sisälle asuntoon lämmityksen yhteydessä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye