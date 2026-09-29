Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote
30.9.2026 06:46:16 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote
Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta
Klo 20.36 vahingontorjunta, Jyväskylä
Toimistorakennuksen ilmastoinnin vesiputki oli revennyt, ja vettä oli vuotanut noin 100 m²:n alueelle yhteensä neljässä eri kerroksessa.
Klo 05.56 liikennevälinepalo, Kinnula
Henkilöauto oli syttynyt palamaan parkkipaikalla, ja palo uhkasi levitä läheiseen rakennukseen. Pelastuslaitoksen yksiköt saivat palon sammutettua, eikä palo ehtinyt levitä rakennukseen.
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