Akava ja Arene: Ammattikorkeakoulutus on Suomen kasvun ja työelämän uudistumisen moottori – Akava ja Arene peräänkuuluttavat panostuksia osaamiseen eduskuntavaalitavoitteissaan

Akava ja Arene korostavat, että Suomi nousee vain korkealla osaamisella, sivistysyhteiskunnan vahvistamisella ja uuden tiedon hyödyntämisellä. Ammattikorkeakouluilla on tässä kokonaisuudessa tärkeä merkitys. Ne ovat suurin väylä korkeakoulutukseen, sillä kaksi kolmasosaa korkeakouluopintoja aloittavista opiskelee ammattikorkeakouluissa. Samalla ne takaavat alueellisen elinvoiman, kun kaksi kolmasosaa AMK:sta valmistuneista työskentelee valmistumismaakunnassaan vuoden kuluttua valmistumisestaan.

– Kasvu ja kansakunnan menestys syntyvät ajattelusta ja osaamisesta. Jos emme investoi pitkäjänteisesti korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja työelämän laatuun, Suomen kehitys pysähtyy. Meidän on varmistettava ammattikorkeakoulujen perusrahoitus ja luotava työelämä, jossa asiantuntijat voivat hyvin, kehittävät osaamistaan ja jaksavat työurallaan, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Ammattikorkeakoulut ovat ketteriä, pragmaattisia ja tehokkaita yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoita. Ne ovat näyttäneet kykynsä uudistaa suomalaista työelämää ja alueita, mutta niiden menestys myös tulevaisuudessa edellyttää reiluja toimintaedellytyksiä. On aika korjata rahoituksen vääristymät, vahvistaa soveltavaa TKI-toimintaa ja antaa ammattikorkeakouluille täysi mahdollisuus toimia Suomen kasvun kiihdyttäjinä, sanoo Arenen puheenjohtaja Jari Multisilta.

Akavan ja Arenen yhteiset ratkaisut ja tavoitteet vaalikaudelle 2027–2031

Perusrahoituksen vahvistaminen ja indeksitakuu. Korkeakoulujen riittävä, ennakoitava ja vakaa perusrahoitus on edellytys koulutuksen laadun ja taloudellisen autonomian säilyttämiselle.

Soveltavan tutkimuksen ja TKI-rahoituksen loikka. Tieteeseen, tutkimukseen ja kehitystyöhön on osoitettava pitkäjänteistä rahoitusta. Arene ja Akava painottavat matalan kynnyksen TKI-ohjelmia, pk-yritysten kehittämiskumppanuuksia sekä yhteisiä TKI-infrastruktuureja ja testiympäristöjä.

Korkeakoulutukseen pääsyn sujuvoittaminen. Opiskelupaikkoihin hakeutumista on nopeutettava ja siirtymiä joustavoitettava. Arene ja Akava näkevät avoimen korkeakoulun ja polkuopintojen kehittämisen tärkeänä keinona ohjata opiskelijoita tutkintokoulutukseen.

Jatkuva oppiminen ja työelämän muutos. Teknologinen kehitys, tekoäly ja vihreä siirtymä edellyttävät osaamisen jatkuvaa päivittämistä läpi työuran. Akava ehdottaa muun muassa osaamisen kehittämisen kustannusten verovähennysoikeutta, ja Arene korostaa työelämän ja ammattikorkeakoulujen kumppanuuksien vahvistamista osaamisen uudistamisessa ja uuden tiedon hyödyntämisessä.





Akava ja Arene korostavat Suomen kasvun syntyvän osaamisesta. Jos perusrahoitus jää jälkeen opiskelijamäärien ja tehtävien kasvaessa, eikä soveltavaan TKI-toimintaan panosteta riittävästi, uhkana on koulutuksen laadun mureneminen ja Suomen jääminen jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Työelämän nopeassa murroksessa ammattikorkeakoulut ovat keskeisessä asemassa vastaamassa osaajapulaan ja alueiden elinvoimaan.

Akava ja Arene järjestävät seminaarimatkan Alankomaihin 30.9.–2.10.2026, jonka aikana tutustutaan Alankomaiden korkeakoulujärjestelmään ja sen kehittymiseen.