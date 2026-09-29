Kokoomuksen Limnell: Ruotsin vaalivilppiepäilyistä otettava opiksi Suomessa – eduskuntavaalien luottamus on suojattava jo ennen vaalipäivää
30.9.2026 09:00:11 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Ruotsin vaalien jälkeen vaalituloksesta on tehty jo noin 15 000 valitusta. Määrä on poikkeuksellisen suuri. Samanaikaisesti poliisi tutkii useita epäiltyjä vaalirikoksia eri puolilla Ruotsia.
Kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell pitää Ruotsin tapahtumia vakavana muistutuksena Suomelle kevään 2027 eduskuntavaalien alla.
– Ruotsin tapahtumat on Suomessa syytä ottaa vakavasti. Noin 15 000 valitusta ei tarkoita 15 000 vaalivilppiä, mutta poikkeuksellisen suuri määrä kertoo siitä, kuinka nopeasti vaalien oikeellisuuteen liittyvät epäilyt voivat nousta laajaksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Tästä meidän on otettava opiksi, Limnell sanoo.
Ruotsissa poliisille on tehty kymmeniä ilmoituksia epäillystä epäasiallisesta vaikuttamisesta äänestämiseen. Erityistä huomiota on saanut Borlängessä tutkittava tapaus. Epäilyt ovat edelleen tutkinnassa, eikä niiden perusteella ole näyttöä siitä, että Ruotsin vaalitulos kokonaisuutena olisi epäluotettava.
Limnellin mukaan vaaliturvallisuudessa ei ole kyse ainoastaan siitä, pystyykö joku muuttamaan vaalitulosta. Esimerkiksi hybridivaikuttamisen tavoitteena voi olla myös kansalaisten luottamuksen horjuttaminen itse vaalijärjestelmään.
– Vaarallisin vaaleihin kohdistuva vaikuttamisoperaatio ei välttämättä muuta yhtäkään ääntä. Vaikutus voi syntyä siitä, että riittävän moni alkaa epäillä, voiko vaalitulokseen luottaa. Demokratian kannalta luottamuksen horjuttaminen voi olla jo itsessään tavoite.
Ruotsin vaalien yhteydessä havaittiin myös informaatiovaikuttamista. Verkossa levitettiin valheellisia väitteitä vaalivilpistä sekä väärennettyjä, uutisvideoiksi naamioituja sisältöjä.
– Suomen on nyt käytävä Ruotsin kokemukset tarkasti läpi. Meidän on varauduttava kyberhäirintään, disinformaatioon, tekoälyllä tehtyihin väärennöksiin, vaalijärjestelmää koskeviin perättömiin väitteisiin sekä mahdollisiin yrityksiin häiritä itse vaaliprosessia. Varautuminen on tehtävä ennen vaalipäivää, ei sen jälkeen.
Limnell korostaa, että kevään eduskuntavaalien turvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia. Viranomaisten, puolueiden, median, teknologiayritysten ja kansalaisyhteiskunnan on osaltaan vahvistettava suomalaisen vaalijärjestelmän toimintavarmuutta ja siihen kohdistuvaa luottamusta.
– Vaalit ovat demokratian kovaa ydintä. Keväällä 2027 jokaisen suomalaisen pitää voida luottaa siihen, että hänen äänensä lasketaan oikein ja että vaalitulos kestää tarkastelun. Tämä luottamus on suojattava jo ennen vaalipäivää, Limnell päättää.
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Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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