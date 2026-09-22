Haku syksyllä 2027 alkaviin englanninkielisiin koulutusohjelmiin auki
1.10.2026 07:03:00 EEST | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote
Vaasan ammattikorkeakoulun syksyllä 2027 alkavien englanninkielisten koulutusten haku on käynnissä 1.10.2026–30.4.2027. Kahdeksassa AMK- ja YAMK-ohjelmassa on yhteensä 300 opiskelupaikkaa liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan aloilla. Haastattelupaikan varmistaakseen hakijan on syytä olla ajoissa liikkeellä, koska opiskelijavalintoja suoritetaan haun alusta lähtien.
Haku Vaasan ammattikorkeakoulun syksyllä 2027 alkaviin englanninkielisiin tutkintokoulutusohjelmiin on alkanut. Haussa on tarjolla AMK-tasoisia koulutusohjelmia liiketalouden ja tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalalla. Maisteria vastaavia ylempiä AMK-koulutusohjelmia on tarjolla liiketalouden ja tekniikan aloilla.
Haussa on 300 paikkaa yhteensä kahdeksassa koulutusohjelmassa. Haku on auki 1.10.2026-30.4.2027, mutta opiskelijavalintoja suoritetaan haun alusta lähtien ja haastattelupaikan varmistaakseen hakijan on syytä olla ajoissa liikkeellä. Haku voi sulkeutua aiemmin, mikäli kaikki paikat täytetään.
Opintoja Suomen energiapääkaupungissa
Kaikki Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintokoulutukset valmistavat osaajia tulevaisuuden työelämän asiantuntijatehtäviin.
Pohjanmaalla on tällä hetkellä Suomen paras työllisyystilanne. Vaasan ammattikorkeakoulussa yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä koko opintojen ajan alasta riippumatta. Yhteistyö Vaasan energiaklusterin yritysten kanssa antaa opiskelijoille mahdollisuuden luoda tärkeitä verkostoja ja hyvät lähtökohdat opintojen jälkeiselle työllistymiselle.
Kaikissa englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa opiskelu edellyttää läsnäoloa kampuksella, sillä opintoihin kuuluu lähiopetusta ja muuta kampuksella tapahtuvaa työskentelyä. Englanninkielisissä YAMK-opinnoissa opiskelumuodot ovat joustavampia: opinnot koostuvat sekä lähiopetuksesta että itsenäisesti suoritettavista etätehtävistä ja ovat räätälöitävissä opiskelijan omaan työhön.
Ura kansainvälisen liiketoiminnan parissa
Liiketalouden alalla haussa on AMK-tasoinen International Business -tutkintokoulutusohjelma. 3,5 vuotinen koulutus antaa vahvan pohjan kansainväliseen kauppaan ja käytännön työelämäkokemusta yritysyhteistyöprojektien kautta. Opiskelijavaihto-opintojen ja ulkomailla suoritettavan työharjoittelun lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Vaasan ammattikorkeakoulun kumppaniyliopistoissa Saksassa tai Puolassa. Kaksoistutkinto-ohjelmassa opiskellaan kahdessa korkeakoulussa ja valmistutaan molemmista, jolloin opiskelija saa tutkinnon kummastakin oppilaitoksesta.
Liiketaloudessa on haussa myös kaksi maisteritasoista YAMK-tutkintokoulutusohjelmaa: International Business Management ja Project Management.
Kansainvälisen kaupan johtamisen opinnot antavat opiskelijalle sekä tutkimukseen perustuvaa että käytännön tietoa ja taitoja johtamisesta. Opinnot kehittävät strategisen johtamisen, liiketoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen toimintaympäristön hallinnan taitoja. Opinnot kestävät 1,5 vuotta.
1,5 vuotta kestävät liiketalouden alan projektijohtamisen opinnot antavat opiskelijalle valmiudet johtaa kansainvälisiä projektitiimejä ja kehittää strategista projektiosaamista monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opintoihin sisältyy IPMA C-tason pätevyys projektijohtamisesta.
Insinöörikoulutuksia työelämän kasvavaan osaamistarpeeseen
Tekniikan alalla haussa on nelivuotinen AMK-tasoinen tietojenkäsittelyn tutkintokoulutusohjelma, Information Technology. Koulutusohjelmassa opiskellaan muun muassa ohjelmistotekniikkaa ja sulautettuja järjestelmiä, joita voidaan hyödyntää vaikkapa energian säästöön, tuotantoon ja jakeluun liittyvissä tehtävissä.
Tekniikan alalla on haussa myös kolme vuoden pituista maisteritasoista YAMK-tutkintokoulutusohjelmaa: Project Management, Cloud-Based Software Engineering ja Energy Storage Systems.
Projektijohtamisen insinööriopinnot vastaavat kasvavaan projektijohtamisen osaamistarpeeseen ja antavat opiskelijalle vankan pohjan laajojen kansainvälisten projektien vetämiseen. Opintoihin sisältyy IPMA C-tason pätevyys projektijohtamisesta.
Omaan työhön räätälöitävissä olevat Cloud-Based Software Engineering -opinnot vastaavat kasvavaan pilviteknologioiden osaamistarpeeseen. Koulutus syventää osaamista pilvisovellusten, ohjelmistoarkkitehtuurien ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä sekä tukee urakehitystä vaativiin asiantuntijatehtäviin.
Ajankohtainen Energy Storage Systems tarjoaa syvällistä osaamista energian varastoinnista ja sen liiketoimintamahdollisuuksista. Koulutus valmistaa asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin energia-alan nopeasti kasvavalla ja kansainvälisellä toimialalla.
Toiminallisesti kaksikieliset sairaanhoitajaopinnot
Sosiaali- ja terveysalalla haussa on 3,5-vuotinen englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus. Toiminnallisesti kaksikielisessä Nursing-koulutuksessa suomen kieli integroidaan opintojen alusta asti tiiviisti ammattiosaamiseen. Koulutuksesta valmistuvat sairaanhoitajat hallitsevat suomen kielen sairaanhoitajatyön edellyttämän tason mukaisesti.
Opiskelijoiden integroitumista Vaasaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan tuetaan kulttuuritutoroinnin avulla. Näin pyritään varmistamaan opiskelijoiden juurtuminen alueelle ja helpotetaan myös työnsaannin mahdollisuuksia.
Hakukriteerit
Kaikkiin haussa oleviin englanninkielisiin tutkintoihin vaaditaan todistus riittävän hyvästä englannin kielen taidosta. Haussa hyväksytään yleisimmät kielitodistukset kuten muun muassa SAT, IELTS, TOEFL ja TELC.
Lisätietoja hyväksytyistä kielitodistuksista AMK-tutkintoihin liittyen, sekä muut tarkemmat AMK-tutkintojen hakukriteerit löytyy Vaasan ammattikorkeakoulun verkkosivulta.
YAMK-tutkintoihin vaaditaan kielitodistuksen lisäksi todistus vähintään kahden vuoden relevantista työkokemuksesta. Lisätietoja YAMK-tutkintojen hakukriteereistä löytyy Vaasan ammattikorkeakoulun verkkosivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Vierolaopiskelijapalveluiden päällikköVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 773 8119juha.vierola@vamk.fi
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
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Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
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