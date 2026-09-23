SDP:n Marttila kokoomukselle: Käsittämätön valkopesukampanja
30.9.2026 09:50:23 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila (sd.) roimii kovin sanoin kokoomusta, joka on aloittanut näkyvän kampanjan aborttioikeuden puolustamiseksi hyvinvointialueilla. Joukossa on muiden muassa kokoomuksen kansanedustaja ja sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.). Marttila muistuttaa, että esitystä ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa ja kokoomuslaiset voisivat sen vielä estää.
”Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sazonov esitti välittömästi, ettei uusia maksuja otettaisi käyttöön Helsingin alueella. Nyt kokoomuslaiset eri puolella Suomea ovat näyttävästi vaatineet samaa omilla hyvinvointialueillaan. Hyvä niin, mutta eikö ole vielä irvokkaampaa, jos naisten yhdenvertaisuus riippuu jatkossa asuinpaikasta?”, Marttila kysyy.
"On tietysti hienoa, että niin moni kokoomuslainen on nyt ymmärtänyt, minkälainen perustavanlaatuinen virhe tässä on annettu tapahtua. Vetoan, että kaikki kynnelle kykenevät kokoomuslaiset vaikuttavat nyt pääministeripuolueeseen, jotta tätä virhettä ei sinetöidä ja jotta hallituksen esitys asiakasmaksuista korjattaisiin eduskuntakäsittelyn aikana", Marttila sanoo.
Marttilan mukaan kokoomuslaisten ulostulot tekevät räikeästi näkyväksi, ettei kyse ole taloudellisesti merkittävästä asiasta, vaan nimenomaan arvokysymykset, jossa kokoomus on antamassa hallituksessa periksi.
"Raskaudenkeskeytyksiä ei pidä jakaa eri kategorioihin sen perusteella, miksi abortti tehdään. Yhtä lailla maksuperuste ja naisten oikeudet eivät voi olla kiinni asuinpaikasta. Mikään valkopesukampanja ei muuta toiseksi sitä tosiasiaa, että kokoomuksen johdolla aborttien erittely syiden perusteella uhkaa palata lakiteksteihin ja terveydenhuoltoon. Se voidaan vielä estää eduskunnassa, jos kokoomuslaiset niin todella vaativat", Marttila toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
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