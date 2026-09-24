Kysely: Yritysten kannattavuus kohentunut keväästä huomattavasti
1.10.2026 07:00:00 EEST | Turun kauppakamari | Tiedote
Varsinaissuomalaisten yritysten odotukset suhdannenäkymien suhteen ovat nyt huomattavan positiiviset. Kauppakamarien syyskuussa tekemän suhdannekyselyn mukaan yritysten arviot yleisesti suhdannetilanteesta ovat parantuneet keväästä monin paikoin niin liikevaihdon, tilauskantojen ja kannattavuuden kuin henkilöstömäärien ja vienninkin suhteen.
”Yritysten tunnelmien vahvistuminen laaja-alaisesti eri mittareilla viittaa siihen, että Suomen talouden kasvuvaihe on jatkunut syksyllä, ja tahti on pikemminkin kiihtymässä kuin hyytymässä”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
“Turun kauppakamarin jäsenten yleiset tunnelmat ovat muuttuneet keväästä merkittävästi positiivisimmiksi. Nyt yli kolmannes pitää yleistä tunnelmaa myönteisenä, kun keväällä näin vastasi vain 25 prosenttia. Kyselyn tulosten perustella myös geopoliittisen tilanteen vaikutukset ovat seudulla selvästi helpottaneet keväästä, jolloin yli puolet vastanneista koki epävakaan maailmapoliittisen tilanteen rajoittavan yritystoimintaa”, arvioi puolestaan Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.
Seuraavan puolen vuoden aikana liikevaihdon kasvua odottaa yli 42 prosenttia kaikista vastaajista, kun viime keväällä vastaava osuus oli 36 prosenttia. Varsinais-Suomessa odotukset ovat tätäkin kovemmat. Maakunnan vastaajista liki 44 prosenttia odottaa kasvua, kun keväällä luku oli 41 prosentin luokkaa. Tilauskannat sen sijaan ovat seudulla säilyneet toistaiseksi liki ennallaan.
Wille Machines Oy on kotimainen ympäristönhoitokoneiden valmistaja, jolla on vahva asema Pohjoismaissa. Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Pohjois-Amerikassa. Wille Machines Oy:n tehdas sijaitsee Varsinais-Suomessa Loimaalla.
”Vaikka kotimaassa konemarkkinoilla näkyy vasta alustavia merkkejä muutoksesta positiivisempaan, on vientipuolella selvästi kasvutunnelma eikä näköpiirissä ainakaan tällä hetkellä ole aiheita, jotka tilanteeseen oleellisesti vaikuttaisivat”, toteaa toimitusjohtaja Sami Jerkku, Wille Machines Oy.
Kannattavuus paranemassa
Varsinaissuomalaiset yritykset ovat erityisen odottavaisia kannattavuuden kohentumisen suhteen. Vastaajista liki 44 prosenttia arvelee kannattavuuden paranevan. Vielä keväällä näin arvioi vain 25 prosenttia. Heikkenemistä odottaa 22 prosenttia, kun keväällä vastaava luku oli lähes 32 prosenttia.
”Lähi-idän kriisin pitkittyminen on heijastunut energian hintoihin ja jossain määrin laajemminkin kustannuksiin. Sitä taustaa vasten on ilahduttavaa, että hintapaineista huolimatta myös yritysten arviot kannattavuuden kehityksestä kohenivat selvästi keväästä”, Appelqvist sanoo.
”Viennin näkymiä piristävät tällä hetkellä Yhdysvaltojen massiiviset tekoälyinvestoinnit ja Euroopan maiden panostukset puolustukseen.”
Tässä kyselyssä viennin kasvua odottaa nyt 17 prosenttia Varsinais-Suomen seudun vientiyrityksistä.
Kauppakamarien talouskysely tehtiin 15.-17.9.2026. Turun kauppakamarin alueelta Varsinais-Suomesta siihen vastasi 103 yritystä.
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Yhteyshenkilöt
Kaisa LeiwotoimitusjohtajaPuh:040 556 6697kaisa.leiwo@kauppakamari.fi
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Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
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