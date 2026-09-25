S-Pankki ostaa Oma Säästöpankin - “Etenemme kohti yhtä pankkia”

S-Pankki teki 9.7.2026 julkisen ostotarjouksen Oma Säästöpankin osakkeista. Tarjousaika on nyt päättynyt ja S-Pankin tekemä ostotarjous toteutuu.

“Tämä on upea hetki S-Pankin kasvutarinassa. Olemme valtavan iloisia siitä, että kauppa vie strategiaamme suunnitelmallisesti eteenpäin ja S-Pankista tulee entistä vahvempi vaihtoehto asiakkaille. Tämän mahdollistavat ennen kaikkea ihmiset ja osaaminen, jotka nyt yhdistyvät saman tavoitteen taakse. Odotan innolla yhteistä arkea uusien kollegoidemme kanssa”, S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen sanoo.

“Oma Säästöpankille tämä on merkittävä askel. Yhdistyminen S-Pankin kanssa luo vahvan pohjan tulevaisuudelle ja tarjoaa meille mahdollisuuden kehittää palveluitamme entistä laajemmin asiakkaidemme hyväksi. Lähdemme rakentamaan yhteistä tulevaisuutta luottavaisina ja arvostaen kummankin pankin vahvuuksia, osaamista ja henkilöstöä”, Oma Säästöpankin toimitusjohtaja Karri Alameri sanoo.

S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa 96,78 % kaikista Oma Säästöpankin osakkeista. Seuraavaksi käynnistetään loppuja osakkeita koskeva osakeyhtiölain mukainen lunastusmenettely sekä jälkikäteinen tarjousaika. Samalla kaupan toteutuminen käynnistää integraation suunnittelun, jossa molempien pankkien osaaminen ja kokemus yhdistyvät.

“Tavoitteena on edetä kohti yhtä pankkia, jolla on yksi strategia, yhdet tavoitteet sekä yhtenäiset toimintamallit ja asiakaskokemus. S-Pankin vahva perusta ja laaja palveluverkosto, Oma Säästöpankin asema suomalaisessa pankkisektorissa ja toisiaan täydentävät palvelumme luovat hyvän pohjan tälle matkalle”, Laine-Tolonen kuvaa.

S-Pankin julkisen ostotarjouksen toteutumisen myötä Oma Säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. Asiakkaiden palvelut ja pankkien päivittäinen toiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

Suurempi kokoluokka mahdollistaa tulevaisuuden investoinnit ja laajemman palvelutarjonnan

Kaupan myötä S-Pankki-konsernin yritysliiketoiminta laajenee pienten ja keskisuurten yritysten sekä maatila-asiakkaiden palveluun. Suurempi kokoluokka ja laajempi asiakaskunta mahdollistavat tehokkaammat investoinnit tulevaisuuden ratkaisuihin, palveluihin ja asiakaskokemukseen sekä toimintaympäristöstä tuleviin vaateisiin.

Tällä hetkellä S-Pankki palvelee 3,4 miljoonaa asiakasta ja tarjoaa päivittäisiä pankkipalveluita sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuja. S-Pankin asiakkaat arvostavat erityisesti pankin laadukkaita ja turvallisia digipalveluita, asiakasomistajille maksuttomia peruspankkipalveluita sekä matalan kynnyksen säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuja.

Lisätietoja:

S-Pankki Oyj

Riikka Laine-Tolonen, toimitusjohtaja, haastattelupyynnöt viestinnän kautta

Tiina Nurmi, viestintäjohtaja, puh. +358107681689

S-Pankin viestintä, puh. +358 10 767 9300

Tietoja ostotarjouksesta on saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi/ostotarjous

Oma Säästöpankki Oyj

Carl Pettersson, hallituksen varapuheenjohtaja, haastattelupyynnöt viestintäjohtajan kautta

Karri Alameri, toimitusjohtaja, haastattelupyynnöt viestintäjohtajan kautta

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. +358 40 7500 093

www.omasp.fi