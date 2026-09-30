Ina Mickos nimitetty erityisavustajaksi
30.9.2026 10:53:47 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Ina Mickos on nimitetty opetusministeri Anders Adlercreutzin erityisavustajaksi.
Mickos on aiemmin työskennellyt opetusministeri Anders Adlercreutzin eduskunta-avustajana. Sitä ennen hän työskenteli Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston poliittisena asiantuntijana. Lisäksi hän on suorittanut harjoittelujaksoja Euroopan parlamentissa osana Nils Torvaldsin tiimiä sekä Svenska lantbruksproducenternas centralförbundissa (SLC).
Mickos on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Mickos aloitti tehtävässään 28.9., jolloin hän seurasi tehtävässä Lisa Palmia.
Lisätietoja:
Ina Mickos, puh 050 512 0110
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