Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Vuornos: Vihreiden maahanmuutto-ohjelma on naiivi ja räjäyttäisi heikosti integroituvien maahanmuuttajien määrän Suomessa

30.9.2026 11:14:34 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos tyrmää vihreiden julkaiseman maahanmuutto-ohjelman. Vuornoksen mukaan ohjelma lisäisi Suomeen erityisesti matalasti koulutettua, pienituloista ja sosiaaliturvan varassa olevaa maahanmuuttoa. Lisäksi ohjelmassa heikennettään kotoutumisen kannustimia ja vahvistetaan kannustimia turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksille.

Henrik Vuornos
Henrik Vuornos Mikko Mäntyniemi

”Vihreiden maahanmuutto-ohjelma kääntäisi Suomen maahanmuuttopolitiikan päälaelleen. Sen sijaan, että Suomeen houkutellaan maahanmuuttajia töihin ja yrittämään, Vihreiden tavoitteena on helpottaa erityisesti työelämän ulkopuolista maahanmuuttoa”, sanoo Vuornos.

”Suomessa on erittäin merkittäviä ongelmia kotoutumisessa ja asuinalueiden segregaatiossa. Erityisesti humanitaarisen maahanmuuton ja perheenyhdistämisen kautta maahantulleiden työllisyysaste ja koulutustaso on jäänyt alas. On vaikea ymmärtää, miksi tämän joukon merkittävä lisääminen olisi Suomen etu”, jatkaa Vuornos.

Vuornos kritisoi erityisesti Vihreiden muutosesityksiä liittyen perheenyhdistämiseen, kaistanvaihtoon ja oleskelulupiin. Vuornoksen mukaan Vihreiden malli luo hallitsemattoman maahanmuuton tilanteen, jossa järjestelmää voidaan käyttää häikäilemättä hyväksi.

”Vihreiden mallissa Suomeen voisi esimerkiksi hakeutua turvapaikanhakijaksi ilman perustetta, hakea ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa ja kaistanvaihdolla siirtyä opiskeluperusteiselle oleskeluluvalle. Kun perheenyhdistämisestä poistettaisiin tulorajat ja hakemusmaksut, voisi turvapaikanhakijana tullut yhdistää useamman perheenjäsenensä perheen heti Suomeen. Lopputuloksena valheellisella perusteella turvapaikkaa hakenut saa pysyvän oleskeluluvan ja perheensä suomalaisen sosiaaliturvan varaan”, sanoo Vuornos.

”Vihreiden maahanmuuttopolitiikka on täysin naiivia. On vaikea ymmärtää, miksi Suomen pitäisi erityisesti houkutella matalasti koulutettua ja sosiaaliturvaan perustuvaa maahanmuuttoa. Käytännössä tämä johtaisi asuinalueiden segregaation kiihtymiseen, köyhyyden lisääntymiseen ja maahanmuuton hallitsemattomuuteen, joka ei ole Suomen etu”, jatkaa Vuornos.

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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