SDP:n Juha Viitalalta aloitteita liikenneturvallisuuden ja Selkämeren tilan parantamiseksi
30.9.2026 11:23:11 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala on jättänyt talousarvioaloitteita, joilla edistetään liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta Satakunnassa sekä Selkämeren tilan parantamista. Viitala esittää rahoitusta muun muassa tievalaistukseen Rauman Lappiin, Rauman Koillisväylän liikenteen kanavointiin, Kuusijoentien korjaamiseen sekä kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Hankkilan ja Olkiluodon välillä.
– Haluan nostaa talousarvioaloitteissani esiin Satakunnan kannalta konkreettisia hankkeita, joilla voidaan parantaa ihmisten arkea, liikenneturvallisuutta ja alueen elinvoimaa. Samalla on pidettävä huolta meille tärkeästä Selkämerestä, Viitala sanoo.
– Liikenneturvallisuus syntyy monesta konkreettisesta asiasta. Tievalaistus, toimivat tieyhteydet ja turvalliset kevyen liikenteen väylät ovat investointeja, jotka näkyvät suoraan ihmisten arjessa, Viitala toteaa.
Viitala esittää lisäksi rahoitusta Selkämeri-ohjelman laatimiseen ja käynnistämiseen. Selkämeren tila on heikentynyt, ja rannikkovesien ekologinen tila on laskenut merkittävästi viime vuosina. Ohjelman tavoitteena olisi koota kunnat, yritykset ja muut toimijat yhteiseen työhön Selkämeren tilan parantamiseksi.
– Selkämeri on Satakunnalle luonnon, elinkeinojen ja virkistyksen kannalta valtavan tärkeä. Sen hyvästä tilasta on pidettävä huolta yhteistyöllä ja pitkäjänteisellä työllä, Viitala sanoo.
Yhteyshenkilöt
Juha ViitalaKansanedustajaPuh:09 432 3072juha.viitala@eduskunta.fi
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