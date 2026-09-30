Kokoomuksen Risikko: Menot on laitettava tärkeysjärjestykseen, jotta palvelut pysyvät pystyssä
30.9.2026 13:27:35 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan varapuhemies Paula Risikko varoittaa, että julkisten menojen jatkuva kasvu uhkaa ennen pitkää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluita. Risikon mukaan kestämätön ja heikko julkinen talous osuisi erityisen kovaa naisiin, jotka kantavat edelleen suuren vastuun lasten, ikääntyneiden ja läheisten hoivasta.
– Ei se raha loputtomiin riitä, vaikka kuinka toivottaisiin. Jos menoja ei saada kestävälle tolalle, hyvinvointiyhteiskunnan palvelut alkavat rapautua väkisin. Ja sen laskun maksavat erityisesti naiset, joilla on jo nyt iso vastuu lasten, ikääntyneiden ja läheisten hoivasta. Siksi menot pitää panna järjestykseen nyt, eikä sitten kun on myöhäistä, Risikko sanoo.
Kokoomuksen tuoreessa sopeutusohjelmassa julkista taloutta vahvistetaan kahdeksalla miljardilla eurolla. Sopeuttaminen toteutetaan menoja priorisoimalla. Veronkorotuksia kokoomus ei esitä.
– Meille ei ole ratkaisu se, että palkansaajan lompakosta otetaan aina enemmän tai se, että yrittämisestä tehdään vaikeampaa. Ei palkansaajan lompakko ole valtion pohjaton vararahasto. Eikä yrittäjän tehtävä ole paikata jokaista julkisen talouden aukkoa. Jos haluamme Suomen nousuun, pitää katsoa ensin, mihin rahat menevät ja mikä on oikeasti tärkeää. Veronkorotukset eivät ratkaise yhtäkään Suomen ongelmaa, vaan ajavat meidät entistä syvemmälle suohon. Se, mitä nyt tarvitaan, on rohkeutta laittaa menot tärkeysjärjestykseen ja rohkeutta uudistaa, Risikko sanoo.
Risikon mukaan vastuullinen taloudenpito tarkoittaa juuri sitä, että yhteiskunnan perustehtäville pystytään turvaamaan rahoitus myös tulevaisuudessa.
Kokoomuksen ohjelmassa on haluttu suojata erityisesti maanpuolustusta, oikeusvaltiota ja koulutusta.
– Pakkohan jonkun on vastuuta kantaa. Verorahoja pitää käyttää yhtä tarkasti kuin käyttäisimme omia rahojamme. Ne ovat ihmisten rahoja. Ei tässä sen kummempaa viisautta tarvita: ensin katsotaan, mistä ei voida tinkiä, ja sitten päätetään, mihin muuhun rahat riittävät. Kun kirstu ei ole pohjaton, menot on laitettava tärkeysjärjestykseen. Se pitää vain uskaltaa tehdä. Kokoomus pitää kiinni turvallisuudesta, oikeusvaltiosta ja lasten tulevaisuudesta, Risikko sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula RisikkoEduskunnan varapuhemies
Vaasan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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