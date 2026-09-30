Kokoomuksen Päivärinta: Suomeen tarvitaan etuuskatto

– Elämässä voi tulla vastaan tilanteita, joissa kuka tahansa meistä tarvitsee yhteiskunnan apua. Silloin turvan pitää olla riittävä ja ihmisen pitää voida luottaa siihen, ettei hän jää yksin. Samalla järjestelmän pitää auttaa eteenpäin. Työn vastaanottamisen on aina oltava kannattavaa. Siksi Suomeen tarvitaan etuuskatto, Päivärinta sanoo.

Kokoomuksen mallissa perustoimeentulotuen enimmäismenot rajattaisiin tasolle, joka vastaa yleistuen, asumistuen, lapsilisien ja elatustuen yhteenlaskettua määrää. Katto määräytyisi ruokakunnan koon mukaan.

Päivärinnan mukaan erityisesti monilapsisissa perheissä tukien yhteissumma voi joissakin tilanteissa nousta niin suureksi, ettei työn vastaanottaminen kannata. Neljän lapsen perheessä tukisumma voi olla jopa 4 000 euroa kuussa.

– Turvaverkon tulee kantaa, kun ihminen putoaa. Mutta se ei saa tarkoittaa loukkua, josta on vaikea nousta ja päästä eteenpäin. Toimeentulotuen kuuluu olla viimesijainen turva, ei pysyvä vaihtoehto ensisijaisille etuuksille tai työnteolle, Päivärinta sanoo.

– Järjestelmää tulee rakentaa niin, että jokainen työstä ansaittu euro vie perhettä eteenpäin. Lapsen kannalta tärkeintä on, että perheellä on mahdollisuus rakentaa vakaampaa arkea ja valoisampaa tulevaisuutta. Vanhempien työnteko on kestävin tapa vähentää lapsiperheköyhyyttä, Päivärinta muistuttaa.