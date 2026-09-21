Komissio ehdottaa eurooppalaista kriittisen viestinnän järjestelmää hätätilanteiden ammattilaisten avuksi

Euroopan komissio on tänään ehdottanut uutta eurooppalaista kriittisen viestinnän järjestelmää (EUCCS), joka tarjoaa Euroopan hätätilanteiden ammattilaisille, kuten poliisille, pelastajille ja ensihoitohenkilöstölle, turvallisia ja häiriönsietokykyisiä viestintäkanavia kriisitilanteisiin. Uusi järjestelmä perustuu eurooppalaisten yritysten tuottamiin kriittisiin komponentteihin sekä mahdollistaa saumattoman ja vakaan reaaliaikaisen viestinnän pelastustyöntekijöiden välillä kaikissa tilanteissa ja maiden rajojen yli.

Tulipalot, tulvat, myrskyt, kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat drooniuhat tai terrori-iskut edellyttävät poliisilta, pelastajilta, ensihoitohenkilöstöltä ja pelastuspalvelulta tehokkaita ja hyvin koordinoituja toimia. Nykyään heidän kommunikointimahdollisuutensa ovat rajalliset, koska viestintäjärjestelmät eivät ole yhteydessä toisiinsa ja ne eivät toimi rajojen yli. Tämä vaikeuttaa ihmisten pelastamista sekä yleisen turvallisuuden palauttamista kriiseissä ja hätätilanteissa.

Eurooppalaisen kriittisen viestinnän järjestelmän avulla pelastustyöntekijät voivat viestiä suojatun laitteen kautta turvallisesti keskenään sekä kansallisesti että rajojen yli sekä jakaa sijaintia, valokuvia, videoita ja ääntä. Järjestelmä käyttää 5G- ja laajakaistateknologiaa radioyhteyksien sijaan ja EU:n satelliitit tarjoavat lisätukea esimerkiksi sähkökatkosten aikana.

Järjestelmä on suunniteltu siten, että se pysyy turvallisena ja toiminta- sekä häiriönsietokykyisenä koko ajan ja että hätätilanteiden ammattilaiset asetetaan etusijalle matkaviestinverkon ruuhkautuessa tai häiriintyessä. Jos matkaviestinverkkoa ei ole saatavilla, järjestelmä käyttää EU:n satelliitteja.

Ehdotus tarjoaa jäsenvaltioille uuden eurooppalaisen ratkaisun, joka vähentää riippuvuutta ulkomaisesta teknologiasta ja vahvistaa Euroopan teknologista suvereniteettia monin tavoin. Järjestelmän kriittisten komponenttien kehittämisestä vastaavat eurooppalaiset yritykset, järjestelmä tekee kriittiseen viestintään tehtävistä kansallisista investoinneista houkuttelevampia jäsenvaltioille ja komissio tukee yhteistyötä teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa varmistaakseen kriittisen viestinnän innovoinnin EU:ssa. Vaikka jäsenvaltiot liitetään yhteen Euroopan tasolla, ne säilyttävät täyden määräysvallan kansallisissa verkoissaan ja uuden järjestelmän hallinnoinnissa.

Eurooppalainen kriittisen viestinnän järjestelmä määriteltiin yhdeksi keskeisistä toimista viime vuonna julkaistuissa Euroopan sisäisen turvallisuuden strategiassa (ProtectEU) ja EU:n varautumisunionistrategiassa. Se perustuu EU:n varautumista ja valmiutta käsittelevän presidentti Niinistön raportin suosituksiin, joissa EU:ta kehotetaan saattamaan kriittisen viestinnän järjestelmä valmiiksi mahdollisimman pian. Tämä on myös jatkoa sekä jäsenvaltioiden että hätätilanteiden ammattilaisten pyynnölle kehittää saumattomasti rajojen yli toimiva järjestelmä.

”Eurooppalaisessa kriittisen viestinnän järjestelmässä ei ole kyse pelkästään teknologisesta päivityksestä, vaan se on elintärkeä operatiivinen suojakilpi. Saumaton yhteistyö edellyttää saumatonta viestintää. EUCCS:n avulla varmistamme, että hätätilanteiden ammattilaisilla on välineet jakaa kriittistä dataa, koordinoida reaaliaikaisia ohjeita ja toimia yhdessä rajojen yli keskeytyksettä ja olosuhteista riippumatta”, sanoo Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_26_2008