Suomen Keskusta r.p.

Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi: Mummojen ja pappojen oikeus lastenhoitoon loppuu härskisti kokoomuksen ja perussuomalaisten vahtivuorolla

30.9.2026 12:03:51 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Hallituksen esityksen mennessä eduskunnan läpi tällä viikolla kotihoidontukea maksetaan jatkossa vain, jos lapsen pääasiallinen hoitaja on lapsen vanhempi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos vanhempi käy töissä ja isovanhempi hoitaa lasta kotona, perhe ei voisi enää saada kotihoidontukea. Hallituksen omassa esityksessä todetaan tämä suoraan.

Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi
Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi Jouni Harala

– Tietääkö ministeri mitä hän on tekemässä? kysyy Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi

– Kotihoidontuesta ei pidä leikata pois yhtä suomalaisen perheen arjen toimivaa vaihtoehtoa, isovanhemman mahdollisuutta hoitaa lastenlastaan kotona, hän jatkaa. 

Hallituksen esityksessä ei ole kyse vain maahanmuutosta. Kotihoidon tuen leikkaus koskettaa noin tuhatta suomalaisista perhettä, joissa on päädytty mummojen ja pappojen väliaikaiseen hoitovastuuseen.

– Keskusta kannattaa lyhyen aikaa maassa asuneiden maahanmuuttajien kotihoidontuen rajaamista, mutta emme ymmärrä miksi suomalaisten perheiden oikeus kotihoidontukeen halutaan leikata pois. 

Vuoden 2024 lopussa kotihoidon tukea maksettiin 920 lapsesta, joiden hoidosta vastasi muu henkilö kuin lapsen vanhempi tai huoltaja. Hallituksen esityksen vaikutusarvion mukaan tällaisia perheitä on noin 2 200 vuodessa. 

– On erikoista, että sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on eduskunnassa sanonut, ettei malli koske suomalaisia. Hallituksen omassa esityksessä ei ole tällaista yleistä suomalaisia koskevaa poikkeusta. Hallitus leikkaa tylysti kotihoidon tuen pois niiltä perheiltä, joissa suomalainen vanhempi käy töissä ja isovanhempi hoitaa lasta kotona. Keskustan mielestä tämä on väärin, toteaa Kemppi. 

– Perheiden valinnanvapautta pitää vahvistaa, ei kaventaa. Jos isovanhempi haluaa hoitaa lastenlastaan kotona ja vanhempi käy töissä, yhteiskunnan ei pidä tehdä tästä järjestelystä mahdotonta.

Monelle perheelle isovanhemman antama apu mahdollistaa työn ja perheen yhteensovittamisen. Se on myös sukupolvien välistä vastuunkantoa parhaimmillaan.

– Keskusta puolustaa perheiden oikeutta valita lapselleen sopivin hoitoratkaisu. Meidän mielestä on arvostettavaa, että isovanhemmat haluavat hoitaa pieniä lapsenlapsiaan. Vuoden ikäisiä lapsia ei pidä siirtää isovanhempien hoidosta päiväkotiin lakkauttamalla näiltä perheiltä kotihoidon tuki.

– Pienten lasten perheet tietävät itse parhaiten, mikä arjen ratkaisu heille sopii. Siksi isovanhempien hoitamilta lapsilta ei pidä leikata pois kotihoidontukea, päättää Kemppi. 

Yhteyshenkilöt

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Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

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