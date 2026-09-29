Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi: Mummojen ja pappojen oikeus lastenhoitoon loppuu härskisti kokoomuksen ja perussuomalaisten vahtivuorolla

Hallituksen esityksen mennessä eduskunnan läpi tällä viikolla kotihoidontukea maksetaan jatkossa vain, jos lapsen pääasiallinen hoitaja on lapsen vanhempi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos vanhempi käy töissä ja isovanhempi hoitaa lasta kotona, perhe ei voisi enää saada kotihoidontukea. Hallituksen omassa esityksessä todetaan tämä suoraan.