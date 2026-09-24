Hämeen yritysten luottamus tulevaan vahvistuu, tilauskannat kääntyneet nousuun
1.10.2026 07:00:00 EEST | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen yritysten talousnäkymät ovat syksyllä aiempaa valoisammat, selviää Hämeen kauppakamarin tuoreesta talouskyselystä. ”Liikevaihto, tilauskannat ja kannattavuus ovat vahvistuneet keväästä, ja yritysten tunnelma on selvästi normalisoitunut. Samalla osaavan työvoiman saatavuus on noussut jälleen yhä useamman yrityksen huolenaiheeksi”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamarin syyskuun talouskysely kertoo yritysten tilanteen kohentuneen keväästä useilla mittareilla. Vastanneista yrityksistä 39 prosenttia kertoo liikevaihtonsa kasvaneen kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen, kun keväällä vastaava osuus oli 34 prosenttia. Myös tilauskannat ovat vahvistuneet selvästi: lähes kolmannes yrityksistä arvioi tilauskantansa olevan vuotta aiempaa suurempi.
"Useimmat kyselyn mittarit osoittavat samaan suuntaan. Yritysten tilanne on vahvistunut keväästä ja tilauskirjat ovat aiempaa paremmassa kunnossa. Erityisen myönteistä on se, että yritykset arvioivat tilauskantojen säilyvän myös tulevina kuukausina hyvällä tasolla", Vanhala sanoo.
Myös kannattavuusodotukset ovat vahvistuneet. Yhä useampi yritys uskoo kannattavuutensa paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana, ja heikkenemistä ennakoivien osuus on pienentynyt keväästä.
Yritysten tunnelma normalisoituu
Yritysten näkymissä näkyy selvä muutos kevääseen verrattuna. Toimialansa näkymät pessimistisiksi tai erittäin pessimistisiksi arvioivien osuus on laskenut 52 prosentista 35 prosenttiin. Samalla yhä useampi yritys kuvaa toimialansa tunnelmaa normaaliksi.
"Vahvan optimismin sijaan kyselyssä näkyy ennen kaikkea pessimismiä korvannut normaalius. Yritysten toimintaympäristöä pidetään aiempaa vakaampana ja epävarmuus on vähentynyt. Tämä luo parempaa pohjaa kasvulle ja kehittämiselle", arvioi Vanhala.
Kysyntä edelleen tärkein kasvun este, osaajapula nousussa
Riittämätön kysyntä on edelleen yritysten yleisin kasvun este. Sen nimeää toimintaa rajoittavaksi tekijäksi lähes 54 prosenttia vastaajista. Samaan aikaan ammattitaitoisen työvoiman puute on noussut selvästi keväästä. Nyt lähes joka neljäs yritys kokee osaajapulan rajoittavan toimintaansa, kun keväällä näin arvioi noin joka kuudes yritys.
"Kysynnän puute on edelleen yritysten suurin haaste, mutta samalla näköpiirissä on osaajapulan paluu. Tämä kertoo siitä, että osaavan työvoiman saatavuus on jälleen muodostumassa kasvua tavoittelevien yritysten pullonkaulaksi. Nyt on tärkeää tiivistää yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä, jotta koulutus vastaa entistä paremmin työelämän tarpeita ja yritykset löytävät kasvuunsa tarvitsemansa osaajat", Vanhala toteaa.
Investoinneissa näkyy edelleen varovaisuutta
Investointinäkymät ovat säilyneet vakaina, mutta selvää investointiaallon käynnistymistä ei vielä näy. Yli puolet vastaajista arvioi investointien pysyvän nykyisellä tasolla seuraavan vuoden aikana.
"Kasvun perusta on monella mittarilla vahvistunut, mutta investoinneissa näkyy edelleen varovaisuutta. Nyt on tärkeää huolehtia siitä, että vahvistuneet tilauskannat ja myönteisempi tunnelma muuttuvat ajan myötä myös investoinneiksi ja uusiksi työpaikoiksi", Vanhala sanoo.
Kauppakamarien talouskysely tehtiin 15.-17.9.2026 ja siihen vastasi 1145 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse ja siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden. Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneita yrityksiä oli 81, joista yli 34 prosenttia on teollisuusyrityksiä ja 27 prosenttia on palvelualan yrityksiä. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä yli 77 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.
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Yhteyshenkilöt
Anne VanhalaToimitusjohtajaPuh:050 339 1625anne.vanhala@hamechamber.fi
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Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
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