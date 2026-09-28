Ammattiliitto JHL tyrmää Kokoomuksen hyvinvointialuemallin täysin vastuuttomana

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström pitää täysin vastuuttomana Kokoomuksen esitystä viiden hyvinvointialueen ja Helsingin (5+1) mallista. Hänen mukaansa ehdotus osoittaa irtonaisuutta arjesta. Alueille on annettava työrauha eikä hyvinvointipalveluita saa uhrata oikeistolaisen ideologian alttarille.

– Kokoomuksen ajama 5+1-malli laittaisi käyntiin uuden massiivisen rysähdyksen, joka nollaisi tähän asti tehdyn työn ja joka pysäyttäisi palveluiden kehittämisen vuosiksi. Se söisi kaiken energian tilanteessa, jossa tarvitaan vakautta ja vapaaehtoista yhteistyötä. Lyhyen tähtäimen säästöjen sijaan tämä himmeli toisi mukanaan vain miljoonalaskun. Onko kukaan edes miettinyt, miten käy kustannusten, kun uusi palkkaharmonisaatiokierre pyörähtää käyntiin vai aiotaanko koko harmonisaatiosta luopua?

Hallituksen talouspolitiikka on näennäistä leikkauspolitiikkaa

Ekström muistuttaa, että hallituksella on ollut yli kolme vuotta aikaa laittaa taloutta kuntoon, mutta tulokset ovat laihoja. Taloutta on sopeutettu vain näennäisesti ja lasku on sälytetty puhtaasti tavallisten työntekijöiden niskaan.

– Suomen työttömyysaste on kivunnut EU:n korkeimmaksi. Se on konkreettisin ja synkin mittari tämän hallituksen osaamiselle. Silti hallitus aikoo lyhentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa 500 päivästä 300 päivään. Tätä JHL ei missään nimessä hyväksy.

Julkisen sektorin kurjistaminen iskee Ekströmin mukaan rajusti myös tasa-arvoon. Koska esimerkiksi hoivasektorilla enemmistö työntekijöistä on naisia, kohdistuvat leikkaukset suoraan naisvaltaisiin aloihin ja naisten toimeentuloon. Samalla hallituksen sokea into yksityistää palveluita vaarantaa maan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden.

– Puhtaasti aatteellinen yksityistäminen on kriittisillä aloilla täysin väärä ja vaarallinen suunta.

Verotus kuntoon ja loppu eläkekikkailulle

JHL vaatii, että talouden sopeuttamiseen otetaan käyttöön kaikki keinot pelkkien leikkausten sijaan. Verotuksen sulkeminen pois työkalupakista on vastuutonta.

– Verotusta on kehitettävä oikeudenmukaisemmaksi, ei vain suurituloisia ja rikkaita suosivaksi. Mitä ovat Kokoomuksen mielestä ”toimivat työmarkkinat”? Tähän asti se on tarkoittanut vain työntekijän aseman heikentämistä, kuten määräaikaisten työsuhteiden helpottamista.

Ekström vaatii Kokoomukselta avoimia kortteja eläkekeskustelussa. Puolue vaatii kahden miljardin euron eläkesäästöjä, mutta pesee käsiään maksussa olevien eläkkeiden leikkauksista siirtämällä vastuun kolmikannalle.

– On oikein, että eläkkeistä sovitaan kolmikantaisesti, mutta Kokoomuksen nykyinen kikkailu on noloa. Miksi ette suostu kertomaan, mistä ja miten haluatte leikata?