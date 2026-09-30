Kokoomuksen Marttinen: Menoautomaatit on purettava
30.9.2026 15:59:15 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus julkisti velkajarruohjelmansa ensi vaalikaudelle. Ohjelmassa linjataan, että lainsäädännöstä tulee poistaa automaattiset indeksikorotukset mahdollisimman laajasti. Työministeri Matias Marttisen mukaan menoautomaatit on purettava. Marttisen mukaan menojen tasosta ja tarvittavista korotuksista pitää tehdä aktiivisia päätöksiä sen sijaan, että kymmenien miljardien menot kasvavat vuosittain automaattisesti.
– Valtiontaloutta ei saada kuntoon, jos kymmenien miljardien julkiset menot kasvavat vuodesta toiseen automaattisesti ilman, että poliitikot joutuvat arvioimaan niiden tarpeellisuutta. Menoautomaatit on purettava. Veronmaksajien rahojen käytön pitää perustua tietoisille päätöksille ja menojen tärkeysjärjestykseen,
Noin 90 miljardia euroa julkisista menoista on indeksisidonnaisia, eli ne kasvavat vuosittain automaattisesti kustannusten nousun mukana. Tällöin jo yhden prosentin indeksikorotus menoihin merkitsee noin 900 miljoonan euron menolisäystä. Kahden prosentin vuosittaisella kasvulla indeksisidonnaisten menojen bruttokasvu olisi vaalikauden aikana yli seitsemän miljardia euroa.
Kokoomuksen esitys ei koskisi työeläkkeiden indeksitarkistuksia.
– Kun lähtötaso on näin suuri, pieneltä kuulostava automaattinen prosenttikorotus tarkoittaa valtavaa summaa veronmaksajien rahaa. Ei voi olla niin, että yksittäisistä miljoonista väännetään kättä, mutta miljardit kasvavat taustalla automaattisesti nappia painamatta. Tämä asetelma on muutettava, Marttinen sanoo.
Automaattisten indeksikorotusten purkaminen vahvistaisi myös poliittista vastuuta julkisten varojen käytöstä.
– Jos kaikki vanhat menot kasvavat automaattisesti, liikkumatila uusille tarpeille, turvallisuudelle, koulutukselle tai kasvua tukeville uudistuksille kapenee vuosi vuodelta. Silloin turvallisuus, koulutus, kasvu ja muut tärkeät asiat joutuvat kilpailemaan rahasta menojen kanssa, jotka kasvavat ilman yhtäkään uutta päätöstä. Emme tarvitse lisää automaattista menokasvua, vaan enemmän harkintaa, priorisointia ja vastuunkantoa, Marttinen sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Matias MarttinenTyöministeri, kansanedustaja
Satakunnan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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