SDP:n Heinäluoma: Kokoomuksen armoton leikkauslista iskee hyvinvointivaltion ytimeen

Kokoomus esitteli tänään 30.9. leikkauslistansa ensi vaalikauden sopeutukseksi. Ohjelman perusteella kokoomus esittää merkittävät leikkaukset sosiaali- ja terveysmenoihin sekä eläkkeisiin. Pelkästään eläkkeistä puolueen on tarkoitus leikata kahden miljardin euron edestä. Kokoomuksen lista tarkoittaa käytännössä sitä, että eläkkeet menevät leikkuriin.

– Ei kokoomus voi tällaisen leikkauslistan jälkeen edes puhua yrityksestä pelastaa hyvinvointivaltio. Puolue esitteli historiallisen kovan, kylmän ja armottoman leikkauslistan, jossa näkyy puolueen ajattelu, että laitetaan sairaat ja köyhät maksamaan julkisen talouden kuntoon laittaminen, jyrähtää SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

– Tämä on hyvinvointivaltion romutusoperaatio, josta romutuspalkkio maksetaan yhteiskunnan varakkaimmille, hyväosaisille ja kokoomuksen vaalirahoittajille.

Tällä vaalikaudella kokoomus on jo leikannut julkisesta terveydenhuollosta ja suunnannut rahoitusta yksityisen terveydenhuollon käyttäjille. Nyt puolue on jatkamassa julkisen terveydenhuollon leikkauksia ja suuntaa seuraavaksi sakset tavallisten ihmisten eläkkeisiin.

Kokoomuksen linja julkisen sektorin tehostamiseksi tarkoittaa laajoja julkisen sektorin irtisanomisia eli opettajien, lähihoitajien ja sairaanhoitajien saamia irtisanomislappuja.

– Kokoomuksen listassa näkyy heidän ajattelunsa, että laitetaan sairaat ja köyhät maksamaan. Tämä linja ei käy SDP:lle, meidän linjamme tulee olemaan huomattavasti vastuullisempi ja oikeudenmukaisempi.

– SDP:n näkökulmasta lähtökohta, jonka mukaan seuraavan vaalikauden talouden tasapainotusurakka hoidettaisiin joko pelkästään menosopeutuksilla tai pelkästään veronkorotuksilla, on epärealistinen. Valitettavasti molempia toimenpiteitä tarvitaan.