SDP:n Joona Räsänen: Onko Kyösti Kakkonen kirjoittanut Kokoomuksen ohjelman?

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Orpon hallitus lyö hanskat tiskiin pitkäaikaisasunnottomuuden edessä 29.9.2026 16:04:33 EEST | Tiedote

Orpon hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen tähtäävä ohjelma päättyy tämän vuoden lopussa, vaikka pitkäaikaisasunnottomuus on hallituskauden aikana kääntynyt selvään kasvuun. – Hallitus lupasi poistaa pitkäaikaisasunnottomuuden vuoteen 2027 mennessä. Nyt ohjelma päättyy, mutta tilanne on jopa pahentunut. Hallitus ei voi kuitata tätä sillä, että ohjelma vain päättyy suunnitelman mukaisesti. Jos tavoite ei ole toteutunut, tarvitaan lisää toimia, ei luovuttamista, vaatii SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.