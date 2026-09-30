SDP EDUSKUNTA

SDP:n Joona Räsänen: Onko Kyösti Kakkonen kirjoittanut Kokoomuksen ohjelman?

30.9.2026 14:09:56 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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-Kokoomuksen tänään julkistetussa talouspaperissa näkyy vahvasti sen vaalirahoittajien käsiala. Nyt nähdään mitä kokoomuksen nykyinen talousradikalismi tarkoittaa, kun yhdeksän miljardin leikkauslistat kaadetaan jälleen yhteiskunnan heikoimpien niskaan ja varakkaat säästetään näiltä talkoilta. Mieleen juolahtaa, että onkohan Kyösti Kakkonen kirjoittanut kokoomuksen ohjelman, kysyy valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd). 

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Kokoomuksen vahtivuorolla Suomi velkaantuu nopeiten kaikista EU:n jäsenmaista ja nyt lasku tehdystä politiikasta lankeaa tavallisille suomalaisille.

-Yhteiskunnan raharikkaille katetaan notkuva noutopöytä ja tavalliselle suomalaiselle on varattu laskunmaksajan rooli. Kokoomuksen massiiviset säästöehdotukset sosiaali- ja terveyspalveluihin ja eläkejärjestelmään tarkoittavat käytännössä massiivisia irtisanomisia ja eläkkeiden leikkauksia, Räsänen päättää.

Yhteyshenkilöt

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