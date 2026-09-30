Kokoomuksen Paasi: Suomalaisten palvelut on uskallettava laittaa hallinnon kerrosten edelle
1.10.2026 10:38:54 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus esittää valtionhallinnon rakenteiden laajaa uudistamista seuraavalla vaalikaudella. Toimintamenosäästöjen jatkaminen edellyttää päällekkäisten rakenteiden purkamista, tuottavuuden parantamista ja uuden teknologian nykyistä laajempaa hyödyntämistä.
– Valtionhallinto ei ole olemassa itseään, vaan suomalaisia varten. Jos samoja hallinnollisia tehtäviä tehdään rinnakkain useassa organisaatiossa, rakenteita on uskallettava purkaa. Vähemmän päällekkäistä hallintoa, enemmän vastinetta veroeuroille, Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi sanoo.
Kokoomus asettaisi kaikille virastoille selkeät ja seurattavat tulostavoitteet sekä hyödyntäisi tekoälyä mahdollisimman laajasti palveluissa, päätöksenteossa ja hallinnossa.
– Tekoälyn aikakaudella ei ole järkeä tehdä käsin työtä, jonka kone voi hoitaa nopeammin. Julkisen hallinnon pitää olla tuottavuuden edelläkävijä, ei teknologian perässäjuoksija, Paasi sanoo.
Julkisen sektorin työntekijöistä noin joka kolmas eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kokoomuksen mukaan eläköitymiset tarjoavat mahdollisuuden pienentää hallinnon kustannuksia hallitusti.
– Jokaista vapautuvaa tehtävää ei pidä täyttää automaattisesti uudelleen. Ensin on kysyttävä, tarvitaanko tehtävää enää, voidaanko se automatisoida tai voidaanko työ järjestää fiksummin, Paasi sanoo.
Kokoomus tavoittelee julkisen hallinnon uudistuksilla 700 miljoonan euron suoria toimintamenosäästöjä sekä lisää säästöjä pidemmällä aikavälillä.
– Veronmaksajaa ei kiinnosta, kuinka monta hallinnon kerrosta jonkin palvelun ympärillä on. Häntä kiinnostaa, toimiiko palvelu ja saako hän vastinetta rahoilleen. Siksi meidän pitää uskaltaa kysyä myös valtion omalta koneistolta, mikä sen tehtävä on, mitä sillä saadaan aikaan ja tarvitaanko kaikkea nykyisessä muodossa, Paasi sanoo.
– Kokoomuksen viesti on yksinkertainen: suomalaiset ja heidän palvelunsa ensin. Hallinnon tehtävä ei ole kasvattaa itseään, vaan palvella ihmisiä. Kun rahaa on rajallisesti, sitä pitää käyttää siihen, mikä on tärkeää. Ei siihen, mikä on vain totuttu tekemään, Paasi sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Martin PaasiKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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