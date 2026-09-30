SDP:n Riitta Kaarisalo: Kokoomuksen taloustalkoissa koko sopeutus kaadetaan yhteiskunnan heikoimpien niskaan
30.9.2026 14:57:18 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Tänään saatiin mustaa valkoisella kokoomuksen talousajattelussa ensi vaaleihin. Puolue on valmis tekemään kaiken jo tällä kaudelle tehtyjen leikkausten lisäksi massiiviset heikennyt soteen ja eläkkeisiin, jotta kokoomuksen omat eturyhmien verotusta ei tarvitse korottaa, sanoo kansanedustaja Riitta Kaarisalo (sd).
Kokoomus puhuu kovasti siitä, että yhdeksän miljardin sopeutustoimet tehdään ensi kaudella ilman veronkorotuksia. Tänään sitten näimme mitä sekä oikeasti tarkoittaa. Kokoomuksen vaihtoehto tarkoittaa käytännössä laajoja irtisanomisia, palveluiden heikennyksiä ja eläkkeiden saksimista.
-Kokoomuksen ajattelussa terveydenhuollossa ja eläkkeissä on ilmeisesti tämä kauden leikkausten jälkeen vieläkin liian löysää, että otettavaa löytyy miljarditolkulla, Kaarisalo sanoo.
Kaiken tämän jälkeen kokoomus kehtaa päästää yhteiskunnan hyvätuloiset kuin koira veräjästä ja heiltä ei edelleenkään vaadita lisäpanosta yhteisiin talkoisiin.
-SDP on jo pitkään varoittanut, että kun julkisen talouden haastavassa tilanteessa tarvitsemme niin menosopeutusta kuin veronkorotuksiakin. Talouden tasapainotuksen taakka tulee jakaa oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan, Kaarisalo päättää.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
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