SDP:n Riitta Kaarisalo: Kokoomuksen taloustalkoissa koko sopeutus kaadetaan yhteiskunnan heikoimpien niskaan

Kokoomus puhuu kovasti siitä, että yhdeksän miljardin sopeutustoimet tehdään ensi kaudella ilman veronkorotuksia. Tänään sitten näimme mitä sekä oikeasti tarkoittaa. Kokoomuksen vaihtoehto tarkoittaa käytännössä laajoja irtisanomisia, palveluiden heikennyksiä ja eläkkeiden saksimista.

-Kokoomuksen ajattelussa terveydenhuollossa ja eläkkeissä on ilmeisesti tämä kauden leikkausten jälkeen vieläkin liian löysää, että otettavaa löytyy miljarditolkulla, Kaarisalo sanoo.

Kaiken tämän jälkeen kokoomus kehtaa päästää yhteiskunnan hyvätuloiset kuin koira veräjästä ja heiltä ei edelleenkään vaadita lisäpanosta yhteisiin talkoisiin.

-SDP on jo pitkään varoittanut, että kun julkisen talouden haastavassa tilanteessa tarvitsemme niin menosopeutusta kuin veronkorotuksiakin. Talouden tasapainotuksen taakka tulee jakaa oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan, Kaarisalo päättää.