Kokoomuksen Kauma: Kokoomus ei esitä maksussa olevien eläkkeiden leikkaamista

– Kaikki muutokset eläkejärjestelmään on tehtävä harkiten ja huolella siten, että järjestelmän ennakoitavuus ja ihmisten luottamus siihen säilyvät. Eläkkeellä oleva ei voi enää paikata pieneneviä tuloja tekemällä enemmän töitä tai vaihtamalla työpaikkaa. Eläkejärjestelmää on uudistettava siten, että myös nuorten luottamusta eläkejärjestelmään vahvistetaan, Kauma lisää.

Kauma muistuttaa, että työurat jäävät Suomessa selvästi muita Pohjoismaita lyhyemmiksi. Suomessa 15-vuotiaan odotettu työuran pituus on 40,1 vuotta, kun Ruotsissa se on 43,4 vuotta, Tanskassa 42,6 vuotta ja Norjassa 41,4 vuotta.

– Koko julkisen talouden kannalta olisi tärkeää löytää keinoja, jolla keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää voitaisiin nostaa. Se edellyttää työpaikoilla myös ikäsyrjinnästä pois oppimista. Tänä päivänä jo 50-vuotiaan on enää vaikeaa löytää töitä, vaikka työhaluja olisi vielä pitkäksi aikaa, Kauma sanoo.

Kokoomuksen mielestä eläkeuudistus on valmisteltava lähtökohtaisesti kolmikantaisesti valtion, palkansaajien ja työnantajien edustajien kesken. Puolue painottaa, että jos kolmikanta ei pääse sopuun uudistuksen sisällöstä, hallituksella ja eduskunnalla on viime kädessä vastuu toteuttaa uudistus.

– On perusteltua valmistella eläkeuudistusta kolmikantaisesti. Valtio, palkansaajat ja työnantajat saman pöydän ääreen ja etsimään ratkaisuja yhdessä. Eläkkeet koskettavat meitä kaikkia, siksi näin suurta uudistusta ei pidä tehdä hätiköiden tai yksipuolisesti päättäen. Kokoomus haluaa katsoa eri vaihtoehdot, vaikutukset ja luvut yhdessä. Sitten tehdään ratkaisut, Kauma sanoo.

– Antaisimme kolmikantaiselle työryhmälle työrauhan. Mutta kokoomus olisi valmis esimerkiksi rajaamaan eläkkeen kertymistä esimerkiksi työttömyyden ja opintojen ajalta. Olisi perusteltua, että jatkossa eläkettä kertyisi lähinnä työnteosta ja vanhempainvapaista, Kauma sanoo.