109 kuolonkolaria elokuun loppuun mennessä – Nuorten onnettomuudet vähenivät hieman
1.10.2026 06:37:00 EEST | Onnettomuustietoinstituutti | Tiedote
Tammi–elokuussa tapahtui 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa menehtyi 118 ihmistä. Onnettomuuksia tapahtui kuusi vähemmän ja menehtyneitä oli kymmenen vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamia moottoriajoneuvo-onnettomuuksia tapahtui vähiten viiteen vuoteen.
Alle 21-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat elokuun loppuun mennessä yhdeksän kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Määrä jäi alle kymmeneen ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Edeltävinä vuosina nuorimmat kuljettajat ovat aiheuttaneet vastaavalla ajanjaksolla 11–13 onnettomuutta.
Alle 21-vuotiaista onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista kaksi ajoi mopolla ja seitsemän henkilöautolla.
– Nuorten kuljettajien kuolonkolarit vähenivät viime vuonna ja ovat jatkaneet vähenemistä myös tänä vuonna. Yksittäisten vuosien tilastoista ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta signaali on positiivinen. Työtä onnettomuuksien vähentämiseksi tulee jatkaa, sillä nuoret, alle 25-vuotiaat kuljettajat ja matkustajat ovat yhä yliedustettuina tilastoissa. Esimerkiksi 17-vuotiaiden poikkeuslupakuljettajien yöajokielto on tarpeellinen toimenpide, jonka tulokset toivottavasti näkyvät tulevina vuosina, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari toteaa.
Nuorimpien kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset, kun taas muilla ikäluokilla suistumisonnettomuudet ja kohtaamisonnettomuudet eli yhteentörmäykset jakaantuivat tasaisemmin. Alle 21-vuotiaat eivät aiheuttaneet elokuun loppuun mennessä yhtäkään kohtaamisonnettomuutta. 21–24-vuotiailla ja 45–64-vuotiailla kuljettajilla puolestaan kohtaamisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi.
– Törmäykset muiden ajoneuvojen kanssa painottuvat valta- ja kantateille eli ylemmälle tieverkolle. Kuolemaan johtavia tieltä suistumisia sen sijaan tapahtuu tasaisemmin myös alemmalla tieverkolla. Kuluneena vuonna suistumisonnettomuuksien määrä on kasvanut seutu- ja yhdysteillä, kun muualla tieverkolla ne ovat vähentyneet, OTIn liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola kertoo.
Kuolemaan johtaneiden risteysonnettomuuksien määrä oli vähäinen kaikissa ikäryhmissä. Kaksi kuolemaan johtanutta risteysonnettomuutta tapahtui tasoristeyksissä.
Eniten kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet vähenivät 45–64-vuotiaiden kuljettajien ikäryhmässä. Tämän ikäluokan kuljettajien aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui elokuun loppuun mennessä 22, joka on seitsemän vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
Elokuun loppuun mennessä tapahtui 14 moottoripyöräilijän kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Onnettomuuksista 10 oli moottoripyöräilijän aiheuttamia, pääasiassa tieltä suistumisia. Toisen ajoneuvon aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui neljä.
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemien määrä ennallaan
Jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä pysyi lähes ennallaan tammi–elokuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Elokuun loppuun mennessä liikenteessä menehtyi 11 jalankulkijaa ja 10 pyöräilijää. Lisäksi tapahtui yksi kuolemaan johtanut sähköpotkulautaonnettomuus.
Eniten jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksia tapahtui kesäkuussa, kaikkiaan seitsemän.
Liikennekuolemat lisääntyivät Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla, vähenivät Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla
Liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä lisääntyi tammi–elokuussa eniten Pirkanmaalla (+11) ja Keski-Suomessa (+8) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viime vuonna samalla ajanjaksolla Keski-Suomen liikenteessä menehtyi yksi henkilö.
Päijät-Hämeessä liikenteessä menehtyneitä oli seitsemän vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, Uudellamaalla yhdeksän vähemmän. Helsingin luvut eivät sisälly Uudenmaan lukuihin, Helsingissä menehtyneiden määrä (4) pysyi ennallaan.
OTI-ennakkoraportti perustuu tutkijalautakuntien ennakkotietoihin
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuvat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ennakkotiedot ovat tutkijalautakuntien välittömästi onnettomuuspaikkatutkinnan jälkeen ilmoittamia tietoja, joihin ei vielä sisälly tarkempaa tutkintatietoa onnettomuuksien taustoista ja riskitekijöistä.
Tammi–elokuun ennakkoluvut ovat tilastollisesti pieniä ja satunnaisvaihtelulla on suuri merkitys. OTI-ennakkoraportin on tehnyt Onnettomuustietoinstituutti, joka koordinoi tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi niiden keräämää aineistoa.
Lisätietoa
Tammi-elokuun 2026 onnettomuudet:
OTI-ennakkoraportti 2/2026, sisältää liitteen alueellisista onnettomuusluvuista (pdf)
Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Lisäksi kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi. Onnettomuustietoinstituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi
Yhteyshenkilöt
Niina Sihvolaliikenneturvallisuustutkija OnnettomuustietoinstituuttiPuh:040 922 5544niina.sihvola@oti.fi
Kalle Parkkariliikenneturvallisuusjohtaja OnnettomuustietoinstituuttiPuh:040 450 4627kalle.parkkari@oti.fi
Heli Narinenviestinnän asiantuntija OnnettomuustietoinstituuttiPuh:040 922 0932heli.narinen@vakuutuskeskus.fi
Viestintä, Liikennevakuutuskeskus ja OTI
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