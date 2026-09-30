Aluehallitus käsittelee lääke- ja laitetutkimusten kansallista mallia sekä työllisyyden yhdyspintojen kehittämistä 5.10.
30.9.2026 15:56:17 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus käsittelee maanantaina 5.10. kliinisten lääke- ja laitetutkimusten kansallisen koordinaatio- ja toimintamallin selvitystä sekä työllisyyden yhdyspintojen kehittämistä ja tavoitteita vuosille 2026–2027.
Esityslistalla olevat asiat 5.10.
- Kansallisen FinTrials-verkoston toimintamallin selvitys- ja toimeenpanohanke
- Kuukausiraportti
- Työllisyyden yhdyspinnan kehittäminen ja tavoitteet 2026–2027 sekä sosiaalihuoltolain uudistaminen
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Koskien hyvinvointialueen ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Tutkintoon sisältyvien pakollisten harjoitteluiden takaaminen Pirkanmaan alueen sote-opiskelijoille
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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