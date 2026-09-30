Kauppakamarikysely: Yritysten kasvuodotukset nousivat ennätystasolle – ”Tulokset eivät jätä tulkinnanvaraa”
1.10.2026 06:57:00 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Yritysten arviot suhdannetilanteesta ovat parantuneet laaja-alaisesti keväästä niin liikevaihdon, tilauskantojen ja kannattavuuden kuin henkilöstömäärien ja vienninkin osalta. Tiedot selviävät kauppakamarien syyskuussa toteuttamasta suhdannekyselystä.
”Yritysten tunnelmien vahvistuminen laaja-alaisesti eri mittareilla viittaa siihen, että Suomen talouden kasvuvaihe on jatkunut syksyllä, ja tahti on pikemminkin kiihtymässä kuin hyytymässä”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Näkymien vahvistuminen selviää kauppakamarien yrityksille syyskuussa tekemästä kyselystä. Seuraavan puolen vuoden aikana liikevaihtonsa kasvua odotti yli 42 prosenttia vastaajista, kun viime keväällä vastaava osuus oli 36 prosenttia. Noin 44 prosenttia odotti liikevaihdon pysyvän ennallaan, kun laskua ennusti hyvin harva eli alle 14 prosenttia.
Niistä vastaajista, joiden liiketoiminnassa tilauskannalla on merkittävä rooli, yli 36 prosenttia odotti tilauskantansa kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Heikkenemistä ennakoi vain noin 14 prosenttia vastaajista. Myös tilauskantojen nykytilanne arvioidaan selvästi aikaisempaa paremmaksi.
“Kun kyselyn kaikki osa-alueet kohonevat, eivät tulokset jätä erityisemmin tulkinnanvaraa suhdannekehityksen suunnasta”, Appelqvist sanoo.
Viennin odotukset positiivisessa vireessä
Viennin osalta kuluva vuosi ja loppuvuoden näkymät olivat kyselyn mukaan positiivisia. Niistä vastaajayrityksistä, joilla on vientiliiketoimintaa, noin 39 prosenttia arvioi kuluvan vuoden viennin kasvavan suhteessa viime vuoteen. Laskua ennakoi noin 15 prosenttia.
”Viennin näkymiä piristävät tällä hetkellä Yhdysvaltojen massiiviset tekoälyinvestoinnit ja Euroopan maiden panostukset puolustukseen”, Appelqvist arvioi.
Kannattavuus plussan puolella
39 prosenttia vastaajista ennakoi kannattavuutensa paranevan seuraavan puolen vuoden jaksolla. Heikkenemistä odotti selvästi harvempi eli alle 23 prosenttia. Vastaavat osuudet olivat edellisessä kyselyssä noin 30 prosenttia ja 32 prosenttia, eli arviot ovat nyt tuntuvasti aiempaa myönteisempiä.
”Lähi-idän kriisin pitkittyminen on heijastunut energian hintoihin ja jossain määrin laajemminkin kustannuksiin. Sitä taustaa vasten on ilahduttavaa, että hintapaineista huolimatta myös yritysten arviot kannattavuuden kehityksestä kohenivat selvästi keväästä”, Appelqvist sanoo.
Kauppakamarien talouskysely tehtiin 15.-17.9.2026 ja siihen vastasi 1145 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kuopion alueen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan, Rauman, Riihimäen-Hyvinkään, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarien sekä Ålands handelskammare jäsenyrityksiltä. Siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden. Koko katsauksen pääset lukemaan täältä.
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
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