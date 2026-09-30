SDP:n Kiuru: Kokoomuksen miljardien leikkauslista ei kestä tarkastelua

– Kokoomus esitti tänään leikkauslistan pyytääkseen mandaattia sille, että tämän hallituksen sote ja sosiaaliturva säästöille haetaan yhtä suurta tai jopa suurempaa jatkoa. Tämän hallituskauden vaikutusarvioinnit, ne vähäiset mitä ylipäätään on tehty, osoittavat, että taloudellisen kestävyysvajeen tilkitseminen sosiaalista kestävyysvajetta lisäämällä on erittäin kallista politiikkaa. Nyt kokoomus esittää, että tällä samalla sosiaalisesti erittäin kalliiksi tulevalla linjalla edettäisiin myös ensi kaudella. Tämä on vastuutonta, jyrähtää Kiuru.

– Kokoomus on yrittänyt uskotella, että he ovat tässä turvaamassa hyvinvointivaltiota, mutta nyt viimeistään puolueen leikkauslistat osoittavat, että tallaisesta ei ole koskaan ollut kyse. Kokoomuksen listat romuttavat ihmisten uskon siihen, että Suomessa arvostettaisiin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan mallia ja satsattaisiin siihen jatkossakin, Kiuru korostaa.

Kokoomus on esittänyt yhdeksi keinoksi hyvinvointialueiden määrän vähentämistä. Hyvinvointialuejohtajat ovat kuitenkin todenneet, ettei taloutta korjata alueiden rajoja muuttamalla. Alueiden yhdistäminen aiheuttaa merkittäviä muutoskustannuksia, ja koko maan yhdistämisten kustannusten on arvioitu voivan nousta jopa yhdestä kahteen miljardiin euroon.

– Kokoomuksen vastaus kahden miljardin sote-leikkaukseen näyttää olevan karttaharjoitus. Mutta jos alueiden yhdistäminen voi itsessään maksaa miljardeja, miten sillä pitäisi säästää miljardeja, Kiuru ihmettelee.

– Tässä on kokoomuksen suunnitelman ristiriita: samalla kun se lupaa säästää sotesta kaksi miljardia, se on valmis käyttämään alueiden yhdistämiseen jopa miljardiluokan summia. Jos rakenneuudistus maksaa miljardin tai pahimmillaan kaksi, se voi syödä puolet tai jopa koko kokoomuksen lupaamasta sote-säästöstä. Miten tästä pitäisi syntyä säästöjä? Kiuru kysyy.

Sama kysymys koskee kokoomuksen toista kahden miljardin leikkauskohdetta eli eläkkeitä. Myös tässä kokoomus kertoo säästötavoitteen, mutta jättää olennaisen kertomatta: miten kahden miljardin säästöt käytännössä tehdään ja keneen ne kohdistuvat.

– Kun kokoomus puhuu kahden miljardin säästöistä eläkejärjestelmästä ja työurien pidentämisestä, suomalaisilla on oikeus tietää, tarkoittavatko näin suuret leikkaukset suomalaisten eläkeiän nostamista 70 vuoteen, ja jopa vielä sen päälle eläkkeiden indeksileikkauksia. Jos kokoomus tätä tarkoittaa, se pitää sanoa ääneen, Kiuru sanoo.

– Jos tämän kauden merkit kertovat tulevasta, suomalaisille on luvassa tuttua kokoomuspolitiikkaa: rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät ja tavallisilta suomalaisilta leikataan uskoa tulevaisuuteen. Kokoomus voi kirjoittaa paperille yhdeksän miljardin säästöt, mutta kuka oikeasti osallistuu näihin leikkaustalkoisiin? Sitä kokoomus ei kerro. Merkit viittaavat siihen, että laskua ollaan jälleen kerran lähettämässä tavalliselle, työtä tekevälle suomalaiselle, Kiuru päättää.