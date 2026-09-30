SDP:n Aki Lindén: Kokoomuksen leikkauslistassa näkyy rahoittajien kädenjälki
30.9.2026 17:45:16 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomuksen tavoite 2 miljardin euron leikkauksista on epärealistinen ilman, että sote-palvelut romutetaan ja eläkkeet joutuvat leikkuriin, arvioi SDP:n kansanedustaja Aki Lindén.
– Kokoomus tarjoilee namuja omille eturyhmilleen. Suomi ansaitsee parempaa, Lindén sanoo.
Lindénin mukaan kokoomuksen sote-leikkaukset olisivat myrkyllistä jatkoa vaalikaudelle, jonka aikana hallitus on pidentänyt terveyskeskusjonoja, korottanut asiakasmaksuja roimasti ja ohjannut satoja miljoonia euroja yksityiseen terveydenhuoltoon. Hallituksen jo aiemmin tekemien sote-leikkausten vaikutukset alueilla ovat olleet vakavia. Suomalaisten hoitoon pääsy on heikentynyt, sote-alueet ovat irtisanoneet henkilöstöä sadoittain, suomalaisten luottamus terveydenhuoltoon on romahtanut.
Kokoomuksen listalla on lisäksi useita päällekkäisiä sote-leikkauksia: indeksit, suora sote-leikkaus ja menojen tärkeysjärjestys.
– Kokoomuksen vaihtoehto, pelkkien suorien säästötoimien paketti, ei ole realismia ilman, että petetään pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan lupaus, josta kokoomus väittää pitävänsä kiinni, Lindén sanoo.
– Ilman yksisilmäistä puoluepolitikointia voin sanoa, että tarvitsemme julkisen talouden tasapainottamisessa sekä meno- että tulopuolen ratkaisuja. Menosopeutusta tarvitaan, mutta sekin voidaan tehdä oikeudenmukaisemmin. Pelkkä menojen ”huu-haa-leikkaaminen” on osoitus heikosta talouden asiantuntemuksesta. Tästä syystä kokoomuksen talouslinja ei vakuuta.
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Yhteyshenkilöt
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
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