Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Valkonen: Oppositiosta odotetusti paljon meteliä, mutta ei lainkaan omia keinoja

30.9.2026 20:09:48 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen pitää vasemmisto-opposition voimakkaita reaktioita kokoomuksen velkajarruohjelmaan odotettuina. Valkosen mukaan asia-argumentit ovat oppositiolta loppuneet. Kun omat keinot loistavat poissaolollaan, paikataan tätä ontolla retoriikalla ”rikkaiden noutopöydistä”.

Ville Valkonen
Ville Valkonen

– Kokoomus on nyt ensimmäisenä kaikista puolueista rohkeasti kertonut, mistä me olemme valmiita säästämään ja miten velkajarrun ehdot täytetään. Kokoomus uskaltaa laittaa valtion menoja tärkeysjärjestykseen, emmekä maksata velkaantumista työssäkäyvien palkkapusseista. Nyt odotamme, että muut puolueet seuraavat esimerkkiä ja paljastavat omat vaihtoehtonsa, Valkonen sanoo.

Valkonen piikittää oppositiota siitä, että Suomen velkaantuminen ei taitu haukkumalla ainoaa puoluetta, joka on esittänyt uskottavan vaihtoehdon talouden korjaamiseksi.

– Huolipuhe Suomen velkaantumisesta, palveluista ja ihmisten arjesta on tyhjää niin kauan, kun omat keinot pidetään ihmisiltä pimennossa, Valkonen sanoo.

Valkosen mukaan SDP:n puheet ”raharikkaiden noutopöydästä” herättävät lähinnä hämmennystä. Hän muistuttaa, että pieni osa suomalaisista maksaa valtaosan veroista ja että Suomessa on todella korkea verotus erityisesti suurituloisille.

– Vaikuttaa siltä, että asia-argumentit ovat loppuneet. Omat keinot loistavat poissaolollaan. Niitä odotellaan, Valkonen sanoo.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar veisteli kokoomuksen leikkauslistan tarkoittavan hyvinvointivaltion alasajoa.

– Kokoomuksen velkajarruohjelmassa leikattaisiin menoista viisi prosenttia. Viisi prosenttia julkisista menoista ei tarkoita hyvinvointivaltion alasajoa, aivan absurdi väite. Jäljelle jää 95 prosenttia ja senkin jälkeen Suomella on yhä edelleen maailman suurimpiin kuuluva julkinen sektori, Valkonen lataa.

Avainsanat

EduskuntaKokoomusvelkajarrutalous

Yhteyshenkilöt

Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Puh:044 567 2201

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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Kokoomuksen Marttinen: Menoautomaatit on purettava30.9.2026 15:59:15 EEST | Tiedote

Kokoomus julkisti velkajarruohjelmansa ensi vaalikaudelle. Ohjelmassa linjataan, että lainsäädännöstä tulee poistaa automaattiset indeksikorotukset mahdollisimman laajasti. Työministeri Matias Marttisen mukaan menoautomaatit on purettava. Marttisen mukaan menojen tasosta ja tarvittavista korotuksista pitää tehdä aktiivisia päätöksiä sen sijaan, että kymmenien miljardien menot kasvavat vuosittain automaattisesti.

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