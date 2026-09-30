Kokoomuksen Valkonen: Oppositiosta odotetusti paljon meteliä, mutta ei lainkaan omia keinoja

– Kokoomus on nyt ensimmäisenä kaikista puolueista rohkeasti kertonut, mistä me olemme valmiita säästämään ja miten velkajarrun ehdot täytetään. Kokoomus uskaltaa laittaa valtion menoja tärkeysjärjestykseen, emmekä maksata velkaantumista työssäkäyvien palkkapusseista. Nyt odotamme, että muut puolueet seuraavat esimerkkiä ja paljastavat omat vaihtoehtonsa, Valkonen sanoo.



Valkonen piikittää oppositiota siitä, että Suomen velkaantuminen ei taitu haukkumalla ainoaa puoluetta, joka on esittänyt uskottavan vaihtoehdon talouden korjaamiseksi.



– Huolipuhe Suomen velkaantumisesta, palveluista ja ihmisten arjesta on tyhjää niin kauan, kun omat keinot pidetään ihmisiltä pimennossa, Valkonen sanoo.



Valkosen mukaan SDP:n puheet ”raharikkaiden noutopöydästä” herättävät lähinnä hämmennystä. Hän muistuttaa, että pieni osa suomalaisista maksaa valtaosan veroista ja että Suomessa on todella korkea verotus erityisesti suurituloisille.

– Vaikuttaa siltä, että asia-argumentit ovat loppuneet. Omat keinot loistavat poissaolollaan. Niitä odotellaan, Valkonen sanoo.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar veisteli kokoomuksen leikkauslistan tarkoittavan hyvinvointivaltion alasajoa.

– Kokoomuksen velkajarruohjelmassa leikattaisiin menoista viisi prosenttia. Viisi prosenttia julkisista menoista ei tarkoita hyvinvointivaltion alasajoa, aivan absurdi väite. Jäljelle jää 95 prosenttia ja senkin jälkeen Suomella on yhä edelleen maailman suurimpiin kuuluva julkinen sektori, Valkonen lataa.