Uusi huoneenvuokralaki astui voimaan tänään – tässä keskeisimmät muutokset
1.10.2026 05:11:00 EEST | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki uudistui 1.10.2026. Yli 30 vuotta voimassa ollut laki päivitettiin vastaamaan nykypäivän vuokramarkkinoiden tarpeita. Muutoksia sovelletaan pääsääntöisesti myös ennen lain voimaantuloa solmittuihin vuokrasopimuksiin. Suomen Vuokranantajien vt. johtava juristi Susanna-Maria Aarnivuo avaa lakiuudistuksen keskeisimmät vaikutukset.
Uudistus tuo muutoksia vuokralaisen ja vuokranantajan arkeen, mutta lain perusperiaatteet säilyvät ennallaan.
”Uudella sääntelyllä vahvistetaan pitkälti jo vakiintuneita vuokrasuhteiden käytäntöjä ja digitaalista toimintaympäristöä. Muutoksilla on kuitenkin käytännön vaikutuksia niin yksittäisiin vuokrasuhteisiin kuin koko vuokramarkkinan toimivuuteen”, sanoo Suomen Vuokranantajien vt. johtava juristi Susanna-Maria Aarnivuo.
Hybridisopimusmalli muuttui
Vuokramarkkinoilla on jo pitkään ollut tarve sopia ensin tietystä minimiasumisajasta, jonka jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti. Tällaista hybridisopimusta laki ei ole aiemmin tunnistanut. Lakimuutoksen myötä vuokrasopimus voidaan laatia siten, että vuokrasuhde on aluksi voimassa määräajan ja jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan määräajan loppuun irtisanomisaikoja noudattaen.
Muutoksia irtisanomisaikoihin
Vuokranantajan pidempi irtisanomisaika lyhenee kuudesta neljään kuukauteen, ja sen soveltamisen kynnys nousee yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Vuokralaisen irtisanomisaika säilyy kuitenkin kuukaudessa. Uusia irtisanomisaikoja voidaan noudattaa vanhoissa sopimuksissa vain, jos osapuolet sopivat siitä erikseen lain voimaantulon jälkeen.
Vuokrankorotuksista kirjallinen ennakkoilmoitus
Vuokrankorotuksesta on ilmoitettava kirjallisesti vähintään kuukautta ennen sen vuokranmaksukauden alkua, jolloin korotettua vuokraa aletaan periä. Ilmoittamatta jätettyjä korotuksia ei voi enää periä takautuvasti.
Sähköinen viestintä helpottuu
Osapuolet voivat sopia yksilöllisesti ja kirjallisesti sähköisten viestintäkanavien käyttämisestä. Tällöin myös irtisanomis- ja purkuilmoitukset sekä varoitukset voidaan toimittaa sähköisesti uuden heräteviestimenettelyn avulla. Menettelyssä tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sen jälkeen, kun heräteviestin on lähetetty. Kuittausta ei siis enää vaadita.
Tupakointikielto kaikkiin vuokrasopimuksiin
Tupakointi on lain nojalla kiellettyä vuokrahuoneistoissa sekä huoneistoon kuuluvilla parvekkeilla ja terasseilla. Kielto koskee sekä uusia että vanhoja vuokrasuhteita. Vuokranantaja voi kuitenkin erikseen sallia tupakoinnin, jollei muu lainsäädäntö, viranomaismääräykset tai yhtiöjärjestys sitä estä.
Vakuuden palauttamiselle aikaraja
Vakuus on palautettava tai sen pidättämisestä ilmoitettava kirjallisesti viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluttua vuokrasopimuksen päättymisestä tai sen jälkeen tapahtuvasta huoneiston hallinnan luovuttamisesta. Perusteeton pidättäminen voi johtaa vuokranantajan vahingonkorvausvastuuseen.
Sopimuksen päättymispäivä muuttopäiväksi
Muuttopäivä on jatkossa vuokrasopimuksen päättymispäivä, jolloin huoneistosta on muutettava ja se on luovutettava kokonaan vuokranantajalle. Osapuolet voivat sopia muuttopäivästä toisin. Muutos ei koske ennen lain voimaantuloa tehtyjä sopimuksia.
Huoneistoon jääneen omaisuuden käsittely helpottuu
Jos vuokralaiselta jää vuokrasuhteen päätyttyä huoneistoon omaisuutta, vuokranantajan on ilmoitettava siitä vuokralaiselle kirjallisesti. Jos vuokralainen ei ota omaisuuttaan haltuunsa kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, omistusoikeus siirtyy vastikkeetta vuokranantajalle.
Joustoa purkamisperusteisiin
Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen laissa erikseen säädettyjen perusteiden lisäksi myös erittäin painavasta syystä. Uusi peruste antaa vuokranantajalle aiempaa enemmän mahdollisuuksia puuttua erilaisiin vakaviin häiriö- ja sopimusrikkomustilanteisiin myös kokonaisuutena. Soveltamistilanteet täsmentyvät oikeuskäytännössä.
Ilmoituksenvaraiset käynnit
Jos käyntiaikaa huoneistossa ei saada sovittua vuokralaisesta johtuvasta syystä, vuokranantaja voi ilmoittaa käynnistä ja sen ajankohdasta etukäteen vuokralaiselle. Käynti voidaan toteuttaa kohtuullisen ajan kuluttua vastausajan päättymisestä edellyttäen, että käyntiajankohdasta on ilmoitettu vuokralaiselle etukäteen.
Vuokralaiselle ilmoitusvelvollisuus asukkaista
Vuokralaisen on ilmoitettava kirjallisesti huoneiston asukkaiden lukumäärä ja asumisoikeuden peruste sekä täysi-ikäisten nimet, syntymäajat ja yhteystiedot. Jotta tämä velvoite tulee voimaan, vuokranantajan tulee ilmoittaa siitä vuokralaiselleen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna-Maria AarnivuoJuristi, Suomen Vuokranantajat ryPuh:09 166 76 243susanna.aarnivuo@vuokranantajat.fi
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Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on yli 37 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 370 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
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