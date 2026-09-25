Jaossa 111 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoimintaan
1.10.2026 10:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo tukee jälleen paikallisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa vuonna 2027. Kaikki hakukriteerit täyttävät toimijat pääsevät ensi vuonna mukaan Kannustajiin ja yksittäinen toimija voi saada tukea jopa 4 000 euroa. Kannustajat-haku on avoinna 1.–31.10.2026.
Kannustajien tavoitteena on tukea alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa Osuuskauppa Suur-Savon toimialueella. Vuoden 2027 toimintakaudelle voivat hakea mukaan lasten ja nuorten seurat, harrastusyhdistykset, kulttuuritoimijat sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt eri puolilta Osuuskauppa Suur-Savon toimialuetta.
– Haluamme, että mahdollisimman moni alueemme lapsi ja nuori voi harrastaa. Uudistamme Kannustajat-mallia, jotta voimme tarjota entistä useammalle paikalliselle toimijalle mahdollisuuden päästä mukaan, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.
- Viime vuonna Kannustajiin oli ennätysmäärä hakijoita ja tämän vuoden Kannustajissa on mukana lähes 50 paikallista harrastustoimijaa. Uudistuksen myötä odotamme tulevalle Kannustajat-kaudelle entistä enemmän hakijoita toimialueeltamme, jatkaa Vironen.
Kannustajien haku- ja valintakriteerit:
-
Hakijan kotipaikka sijaitsee Osuuskauppa Suur-Savon toimialueella.
-
Toiminta tukee alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa.
-
Toiminnan piirissä on vähintään 10 lasta tai nuorta.
-
Toiminta on jatkuvaa ja yhtäkestoista sekä perustuu pysyvään toimintaan.
-
Toimija sitoutuu käyttämään mahdollisen tuen lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.
Kannustajat-kausi kestää koko kalenterivuoden 2027. Kannustajiin valituille toimijoille jaetaan tukea yhteensä ennätykselliset 111 000 euroa. Yhdelle toimijalle maksettavan tuen enimmäismäärä on 4 000 euroa.
Haku on avoinna 1.–31.10.2026. Kannustajiin haetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.10.2026. Vain lomakkeella määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset huomioidaan.
Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/D5099D071CAC1479
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne LarinenryhmäpäällikköOsuuskauppa Suur-Savo
ravintolat Mikkeli
Leena VironenasiakkuuspäällikköOsuuskauppa Suur-SavoPuh:010 764 0023leena.vironen@sok.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Suur-Savo
Pikkujoulujen juhlijat kaipaavat elämyksiä, kuten murhamysteereitä25.9.2026 09:05:00 EEST | Tiedote
Asiakkaat hakevat pikkujouluista entistä enemmän elämyksiä ja oheisohjelmaa, hyvän ruoan ja mutkattoman yhdessäolon lisäksi. Osuuskauppa Suur-Savon ravintolat tarjoavat pikkujoulukauteen murhamysteerien, mentalismin ja show-iltojen lisäksi kokonaisvaltaisen paketin majoituksen ja valmiin aamiaisen kera.
Liiga-ilta viidellä eurolla: S-Etukortilla etu Jukurit–Pelicans-otteluun 18.9.10.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa asiakasomistajilleen liput vain viidellä eurolla perjantaina 18.9. pelattavaan Jukurit–Pelicans-liigaotteluun. Tuntuva paikallinen etu tuo huippujääkiekon yhä useamman ulottuville ja osoittaa, miten osuustoiminta palauttaa hyötyä omistajilleen ja vahvistaa samalla oman alueen elinvoimaa.
ABC Tuukkalassa pilotoidaan uutta Fast Casual -konseptia1.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Mikkeliin Tuukkalan ABC:lle testiin tuleva Fast Casual -ruokakonsepti tarjoaa helposti lähestyttäviä, asiakkaiden toiveiden pohjalta uudistettuja annoksia. Konsepti on kokeilussa 1.9.-1.11.2026 neljässä ABC Ravintolassa eri puolilla Suomea, joista ABC Tuukkala on yksi.
Kätevät pikakassat käyttöön myös Juvan ja Kuortin ABC-asemille26.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo on tuonut asiakkailleen uuden, helpon ja asiointia nopeuttavan vaihtoehdon palveluiden maksamiseen ABC-asemilla Juvalla ja Kuortissa. Pikakassoilla voi tilata ja maksaa kaikkia ABC-aseman tuotteita.
Kosmetiikkaliike Rituals avaa ovensa Stellassa syyskuun alussa20.8.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Kansainvälisesti tunnetun lifestyle-brändi Ritualsin avajaisia vietetään Kauppakeskus Stellassa 3. syyskuuta. Uusi myymälä rakentuu parhaillaan Tähtitorin laidalle ja avajaistapahtumaa odotetaan Mikkelissä innolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme