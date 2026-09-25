Jaossa 111 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoimintaan

​​Pikkujoulujen juhlijat kaipaavat elämyksiä, kuten murhamysteereitä​ 25.9.2026 09:05:00 EEST | Tiedote

Asiakkaat hakevat pikkujouluista entistä enemmän elämyksiä ja oheisohjelmaa, hyvän ruoan ja mutkattoman yhdessäolon lisäksi. Osuuskauppa Suur-Savon ravintolat tarjoavat pikkujoulukauteen murhamysteerien, mentalismin ja show-iltojen lisäksi kokonaisvaltaisen paketin majoituksen ja valmiin aamiaisen kera.