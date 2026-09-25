Osuuskauppa Suur-Savo

Jaossa 111 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoimintaan

1.10.2026 10:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote

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Osuuskauppa Suur-Savo tukee jälleen paikallisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa vuonna 2027. Kaikki hakukriteerit täyttävät toimijat pääsevät ensi vuonna mukaan Kannustajiin ja yksittäinen toimija voi saada tukea jopa 4 000 euroa. Kannustajat-haku on avoinna 1.–31.10.2026.

Kannustajien kautta Osuuskauppa Suur-Savo tukee paikallisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa.
Kannustajien kautta Osuuskauppa Suur-Savo tukee paikallisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Kannustajien tavoitteena on tukea alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa Osuuskauppa Suur-Savon toimialueella. Vuoden 2027 toimintakaudelle voivat hakea mukaan lasten ja nuorten seurat, harrastusyhdistykset, kulttuuritoimijat sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt eri puolilta Osuuskauppa Suur-Savon toimialuetta. 

– Haluamme, että mahdollisimman moni alueemme lapsi ja nuori voi harrastaa. Uudistamme Kannustajat-mallia, jotta voimme tarjota entistä useammalle paikalliselle toimijalle mahdollisuuden päästä mukaan, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.  

- Viime vuonna Kannustajiin oli ennätysmäärä hakijoita ja tämän vuoden Kannustajissa on mukana lähes 50 paikallista harrastustoimijaa. Uudistuksen myötä odotamme tulevalle Kannustajat-kaudelle entistä enemmän hakijoita toimialueeltamme, jatkaa Vironen. 

Kannustajien haku- ja valintakriteerit: 

  • Hakijan kotipaikka sijaitsee Osuuskauppa Suur-Savon toimialueella. 

  • Toiminta tukee alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa. 

  • Toiminnan piirissä on vähintään 10 lasta tai nuorta. 

  • Toiminta on jatkuvaa ja yhtäkestoista sekä perustuu pysyvään toimintaan. 

  • Toimija sitoutuu käyttämään mahdollisen tuen lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. 

Kannustajat-kausi kestää koko kalenterivuoden 2027. Kannustajiin valituille toimijoille jaetaan tukea yhteensä ennätykselliset 111 000 euroa. Yhdelle toimijalle maksettavan tuen enimmäismäärä on 4 000 euroa. 

Haku on avoinna 1.–31.10.2026. Kannustajiin haetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.10.2026. Vain lomakkeella määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset huomioidaan.  

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/D5099D071CAC1479  

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