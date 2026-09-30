Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

1.10.2026 07:01:00 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Koontitedot pelastustoimen tehtävistä 30.9.2026 kello 19.00-1.10.2026 kello 07.00

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 1.10.2026

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät edellisen 12h ajalta 

kello 20:51 rakennuspalo, keskisuuri, Jämsä

--> Erillinen tiedote laitettu 

kello 22:07 liikenneonnettomuus, pieni, Jyväskylä

--> Henkilöauto ajoi ulos vaajakosken moottoritiellä, autossa vain kuljettaja, joka ei loukkaantunut. Ei haittaa liikenteelle, ajoneuvoo hinauskuntoinen

kello 23.31 rakennuspalo, pieni, jyväskylä

--> viallinen palovaroitin, ei paloa

Lisäksi useita automaattisia paloilmoituksia, joissa ei paloa. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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