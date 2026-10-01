SDP:n Helena Marttila: Kissojen vapaana ulkoilu taajamissa on kiellettävä

Aloitteen tavoitteena on säätää lailla, että kissojen kytkemättömänä pito olisi selkeästi kiellettyä ja rangaistavaa omistajan oman pihan tai tontin ulkopuolella ja taajama-alueella kiellettyä myös omistajan omalla pihalla. Aloitteen puoltamisen sijaan valiokunta esittää kahta lausumaa kissojen vapaana pitämisen rajoittamiseksi taajamissa ja EU-sääntelyn mukaisen kansallisen kissarekisterin perustamiseksi. SDP kannattaa valiokunnan ehdotusta.

– Lemmikkikissa ei kuulu Suomen luonnonvaraiseen eläimistöön, mutta Suomessa liikkuu vapaana arviolta kymmeniätuhansia kissoja. Vapaana liikkuvat kissat tappavat vuosittain miljoonia luonnonvaraisia eläimiä ja voivat levittää tauteja. Taajamissa ongelma korostuu, sillä kissat liikkuvat pihoilla, puistoissa ja muilla ihmisten käyttämillä alueilla, joutuvat helposti liikenteen ja muiden vaarojen armoille ja voivat saalistaa kaupunkiluonnon lintuja ja muita eläimiä, muistuttaa Marttila.

– Kissan hyvinvointi ei edellytä vapaata liikkumista luonnossa. Turvallinen ulkoilu voidaan järjestää esimerkiksi valjaissa, ulkotarhassa, aidatulla pihalla tai verkotetulla parvekkeella. Toisaalta mietintöön tehtiin tärkeä kirjaus, että sisäkissat eivät automaattisesti voi hyvin. Sisäkissojenkin hyvinvointi rakentuu riittävästä liikunnasta, leikistä, virikkeistä ja mahdollisuudesta toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä, Marttila sanoo.

Järjestyslaki kieltää kissan ulkoilun yleisellä uimarannalla, lasten leikkipaikaksi varatulla alueella, toriaikana torilla ja yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla tai urheilukentällä sekä kytkemättömänä kuntopolulla tai juoksuradalla.

– Nykyinen sääntely edellyttää kissanomistajalta valvontaa, mutta sallii kissan vapaan liikkumisen taajamassa. Käytännössä omistajan on vaikea estää vapaana liikkuvaa kissaa pääsemästä kielletyille alueille, huomauttaa Marttila.

– On aika luopua vanhentuneesta käsityksestä kissasta helppona lemmikkinä, joka pärjää omillaan ulkona. Vastuullinen lemmikinomistus tarkoittaa, että huolehdimme eläimen turvallisuudesta ja samalla suojelemme ympäristöämme. Kissojen vapaan liikkumisen rajoittamista taajamissa olisi luontevaa edistää järjestyslakia uudistamalla, Marttila päättää.