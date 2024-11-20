Mediakutsu 3.11.2026 Työelämäfoorumiin: Suomen kasvu rakennetaan työpaikoilla
1.10.2026 11:34:12 EEST | TYÖ2030 | Työterveyslaitos | Kutsu
Suomen kasvu vuoteen 2035 rakentuu ihmisten ideoista, rohkeudesta uudistua ja yhteistyöstä. Miltä suomalainen työelämä näyttää, jos tämä työelämän kehittämisstrategian visio toteutuu? Mitä pitää tapahtua, jotta pääsemme sinne? Tervetuloa kuulemaan näkemyksiä ja ratkaisuja Työelämäfoorumi Suomeen 3.11.2026.
Työelämäfoorumi Suomi on tänä vuonna maailman onnellisimman kansan työelämätarinan jäljillä. Tapahtuma kokoaa työelämätoimijat yhteen keskustelemaan suomalaisen työelämän nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Ohjelmassa muun muassa:
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Mihin Suomi tarvitsee työelämän kehittämisstrategiaa ja millä eväillä sen visio voidaan saavuttaa vuoteen 2035 mennessä? Keskustelemassa työmarkkina- ja työelämävaikuttajat Jarkko Eloranta (SAK), Antti Koivula (Työterveyslaitos), Henrika Nybondas-Kangas (KT) ja Taina Susiluoto (Teknologiateollisuus ry).
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Millaisia tuloksia työelämän kehittäminen tuottaa käytännössä? Edelläkävijätyöpaikat VälkkyHR, Skanska ja Linjateräs Oy jakavat kokemuksia siitä, miten työelämää kehitetään.
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Mitkä ovat suomalaisen työelämän supervoimat ja miten ne saadaan käyttöön eri puolilla Suomea? Näkemyksiään jakavat aluekehittämisen, elinkeinoelämän ja työelämän asiantuntijat Juhana Brotherus (Suomalainen työ ry), Heikki Hurrila (Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus) ja Tytti Määttä (Pohjois-Savon maakuntaliitto).
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Tapahtuman avaa työministeri Matias Marttinen ja päättää valtiosihteeri Laura Rissanen.
Tapahtuma välitetään suorana Ylen Avoimen areenan kautta. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen: https://hyvatyo.ttl.fi/tyoelamafoorumi
Toimittajat ovat tervetulleita tapahtumaan paikan päälle Finlandia-talolle.
Lisätiedot, akkreditoinnit ja haastattelupyynnöt:
Sanna Kulmala
Ohjelmajohtaja, TYÖ2030-ohjelma
040 411 6378
sanna.kulmala@ttl.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna KulmalaTYÖ2030 ohjelmajohtajaTyöterveyslaitosPuh:040 411 6378sanna.kulmala@ttl.fi
Tietoa julkaisijasta
Työelämäfoorumi Suomi on kansallisen työelämän kehittämisstrategian seurannan ja oppimisen yhteinen foorumi.
Työelämäfoorumin järjestävät vuonna 2026 yhteistyössä valtakunnallinen TYÖ2030-ohjelma ja ESR+-rahoitteinen Parempi työelämä! -koordinaatiohanke. Tapahtuma pyritään järjestämään joka toinen vuosi. Tapahtuman kumppaneina toimivat kaikki strategiatyöhön osallistuneet organisaatiot.
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