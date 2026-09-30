Monikulttuuriset opintopolut -hanke jättää pysyviä työkaluja saavutettavamman korkeakoulutuksen rakentamiseen

Vuosina 2023–2026 toteutettu Monikulttuuriset opintopolut -hanke vahvisti korkeakoulujen monikulttuurisuutta ja edisti koulutuksessa aliedustettujen ryhmien, kuten maahanmuuttaneiden, romanien ja kansainvälisten opiskelijoiden koulutuspolkuja Itä-Suomessa. Hanketta toteuttivat yhdessä Diakonia-, Karelia- , Savonia- ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut sekä Itä-Suomen yliopisto. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESR+).

– Hankkeen tärkein saavutus on se, että viisi korkeakoulua rakensi yhdessä uusia käytäntöjä saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistamiseksi. Samalla syntyi konkreettisia toimintamalleja, jotka jäävät elämään hankkeen päättymisen jälkeen, sanoo projektipäällikkö Tuovi Kokkonen Diakista.

Jokainen korkeakoulu ratkaisi omaa kehittämishaastettaan

Hankkeen osatoteuttajat vastasivat erilaisiin saavutettavuuden ja koulutuksellisen yhdenvertaisuuden haasteisiin omien kohderyhmiensä näkökulmasta.

Romanien koulutuspolut näkyviksi ja saavutettaviksi

Diak kehitti romanien koulutuspolkujen tueksi hakevan toiminnan mallin, korkeakouluvalmiuksia vahvistavan valmennusmallin, tukihenkilötoiminnan mallin sekä Itä-Suomen romanien korkeakoulutukseen hakeutumisen jatkuvan kehittämisen mallin. Hankkeessa lisättiin myös romanien näkyvyyttä korkeakoulujen viestinnässä ja markkinoinnissa sekä vahvistettiin henkilöstön osaamista kulttuuritietoisessa ohjauksessa.

Kansainvälisten opiskelijoiden osallisuus vahvistui Kareliassa

Karelia-ammattikorkeakoulu yhdessä opiskelijakunta POKAn kanssa kehittivät kansainvälisten opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja opintoihin kiinnittymistä. Hankkeessa syntyivät muun muassa uusille opiskelijoille suunnattu Starting Studies at Karelia UAS -opintojakso ja henkilöstölle kohdennettu avoimen amk:n Monikulttuurisuuden osaaja -koulutus. POKA myös muutti kaiken toimintansa kaksikieliseksi, kehitti uusia vertaistuen toimintamalleja ja vahvisti kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvontaa.

Savonia kehitti tukea korkeakouluun hakeutumiseen

Savonia-ammattikorkeakoulu kehitti hakeutumisvaiheen tukea erityisesti maahanmuuttaneille ja romaneille. Tuloksina syntyivät muun muassa Suuntana korkeakoulu -verkkokurssi, uusia yksilöohjauksen käytäntöjä sekä saavutettavuutta ja monimuotoista viestintää vahvistavaa materiaalia.

Itä-Suomen yliopisto vahvisti jatkuvan oppimisen saavutettavuutta

Itä-Suomen yliopiston osahankkeessa kehitettiin jatkuvan oppimisen saavutettavuutta sekä opinto- ja uraohjauksen palveluja. Hankkeen tuloksena syntyi muun muassa Opiskelutaitojen kompassi -verkkokurssi jatkuvan oppimisen opintoja aloittaville. Lisäksi kehitettiin kohderyhmien tarpeet huomioivia ohjaus-, viestintä- ja digitaalisia palveluja.

Xamk rakensi kansainvälisille opiskelijoille työelämävalmiuksia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osahankkeen merkittävin tulos oli kolmen opintopisteen laajuinen englanninkielinen verkko-opintojakso Multicultural Career Skills in Finland. Opintojakso pilotoitiin hankkeen aikana kahdesti Information Technology -koulutuksen opiskelijoille. Hankkeen päättymisen jälkeen sitä toteutetaan syksyllä 2026 osana opetusta Information Technology and Water Technology and Sustainability -koulutuksia.

Xamk vahvisti lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden työelämäverkostoja ja yhteistyötä alueen työnantajien ja eri toimijoiden kanssa.

Saavutettavuutta arvioitiin koko korkeakoulukentän hyödyksi

Hankkeen aikana valmistuivat yhteinen Kehittämisellä tavoiteltujen vaikutusten arviointiraportti, Saavutettavan monikulttuurisen korkeakoulun arviointiraportti sekä Korkeakoulujen monikulttuurista saavutettavuutta arvioivat konkreettiset työkalut.

– Saavutettavuus ei tarkoita ainoastaan palveluiden saavutettavuutta. Se tarkoittaa myös sitä, että erilaisista taustoista tulevat ihmiset kokevat korkeakoulut omikseen ja löytävät sinne oman polkunsa. Tämän ymmärryksen vahvistaminen oli yksi hankkeen tärkeimmistä tuloksista, toteaa Tuovi Kokkonen.

Tulokset käyttöön koko Suomessa

Hankkeen tuotokset on koottu avoimesti saataville hankkeen materiaalipankkiin. Materiaalit sisältävät toimintamalleja, koulutuksia, podcasteja, videoita, opinnäytetöitä, arviointiraportit, saavutettavuutta arvioivat työkalut sekä hankkeen loppujulkaisun Kohti kaikkien korkeakoulua – Monikulttuuriset opintopolut. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden toiminnassa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Materiaalipankki on osoitteessa: https://monikulttuurisetopintopolut.fi/materiaalipankki/.