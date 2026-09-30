Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen vahvuuksien hyödyntäminen on ratkaisu koulutustason nostoon ja alueiden elinvoiman vahvistamiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sekä OAJ:n jäsenjärjestöt AKOL, TOOL ja SMOL ovat teettäneet Hämeen ammattikorkeakoulun EDU-tutkimusyksiköllä tutkimuskoosteen. Tutkimuskooste käsittelee ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen merkitystä Suomen osaamiselle, koulutustason nousulle ja alueiden kehitykselle.

Ammatillinen koulutus on merkittävä väylä korkeakouluun

Tutkimus osoittaa, että ammatillinen koulutus on merkittävä väylä korkeakoulutukseen. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus uusista ammattikorkeakouluopiskelijoista on kasvanut viime vuosina ja heidän osuutensa on lähes puolet uusista opiskelijoista.

– Koulutustason nostaminen Suomessa rakentuu ennen kaikkea sille, että yhä useampi ammatillisen tutkinnon suorittanut jatkaa korkeakouluopintoihin. Ammattikorkeakoulut ovat tämän kehityksen mahdollistajia, toteaa Arenen toiminnanjohtaja Anna Välimaa.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen ja ammattikorkeakouluihin siirtymisen polut uudistuvat. Lähtökohtana tulee olla vahvan osaamisen rakentaminen ja opiskelijan tilanteeseen sopiva opintopolku.

– Ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut tarjoavat nuorille ja aikuisille mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja kasvaa asiantuntijoiksi. Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun jatkuva opintopolku nostaa Suomen koulutustasoa ja vahvistaa osaamista myös taide- ja muilla luovilla aloilla. Laadukas opetus, ohjaus ja aika oppia luovat perustan osaamiselle, luovuudelle ja koko yhteiskunnan uudistumiselle, toteavat AKOLn, SMOLn ja TOOLn puheenjohtajat

TKI-yhteistyö on ratkaisu alueiden elinvoiman vahvistamiselle

Tutkimuskooste nostaa esiin myös ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen merkityksen alueiden elinvoimalle. Kooste tarkastelee ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa sekä sen merkitystä alueellisille innovaatiojärjestelmille. Yhdessä ne tukevat työelämän uudistumista, yritysten osaamisen kehittämistä ja alueiden elinvoimaa.

– Ammatillinen väylä on tunnistettava nykyistä vahvemmin osana Suomen osaamisperustan, jatkuvan oppimisen ja alueellisen elinvoiman vahvistamista. Samalla vahvistetaan yritysten uudistumiskykyä ja osaavan työvoiman saatavuutta koko maassa, painottaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Mikäli emme pidä huolta koko koulutusjärjestelmästämme kokonaisuutena emme voi saavuttaa niitä tavoitteita, joita ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut voivat yhteiskunnalle tuottaa.

– Ammatillisen koulutuksen merkitys tavoitteelle nostaa koulutustasoa on elintärkeää. Koulutuspolun on oltava toimiva aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toiselle asteella ja sieltä korkeakouluihin, sanoo OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja, Nina Lahtinen.