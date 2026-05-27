Eläkeläiset ry:n Matti Huutola: Tyhjät heitot eläkkeiden leikkaamisesta edesvastuuttomia

– Leikkauksen sysääminen työmarkkinaosapuolten vastuulle on vastuun pakoilua. Rehellisempää olisi itse samalla kertoa se, miten koko miljardisumma saadaan kasaan.

Viime aikoina on julkisuudessa toistuvasti esitetty eläkeleikkaukset keinona vahvistaa julkista taloutta. Huutolan mukaan taustalla on virheellinen mielikuva eläkeläisistä varakkaana sukupolvena. Todellisuudessa eläkeläiset ovat kokonaisuutena huomattavasti palkansaajia pienituloisempia ja suuri joukko eläkeläisiä elää myös köyhyydessä.

– Tarkoittaako tämä, että myöskään eläkeindeksejä ei leikata? Tähän tarvitaan nyt selkeä vastaus. Indeksien jäädyttäminen alentaisi pysyvästi eläkkeitä ja osuisi varsin kipeästi myös jo ennestään pientä eläkettä saaviin.

– Kokoomuksen esitykset merkitsevät rajua tulevien eläkkeiden heikentämistä. Esimerkiksi opiskeluajan ja työttömyysajan eläkekertymät ja eläkeiän nostaminen heikentäisivät nimenomaan nuorten ja nyt työelämässä olevien tulevia eläkkeitä. Tämä puolestaan heikentää entisestään luottamusta eläkejärjestelmän lupaukseen kohtuullisesta eläkkeestä.

– Eläkejärjestelmä kuuluu hyvin toimiviin yhteiskuntamme osiin, jonka kestävyydestä on aina kyetty huolehtimaan. Vastuuttomat puheet eläkkeiden leikkaamisesta saavat aikaan ainoastaan vahinkoa: kuluttamisen sijaan ihmiset alkavat säästää pahanpäivän varalle, Matti Huutola varoittaa.