Tasa-arvolain parannukset jäävät hallituksen työelämäheikennysten varjoon
1.10.2026 10:02:37 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Tänään voimaan tulevat muutokset tasa-arvolakiin ovat tervetulleita edistysaskelia työelämässä tapahtuvan raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentämiseksi. Valitettavasti hallituksen tämän vaalikauden työelämäheikennysten ja leikkausten kokonaisvaikutus tasa-arvoon on ollut niin merkittävä, että nyt voimaan tulevat parannukset ovat lähinnä pintapaikka syvään rakenteelliseen ongelmaan.
Jatkossa tasa-arvolaissa tunnistetaan aiempaa selkeämmin vanhemmuuteen ja perheenhuoltovelvollisuuteen perustuva syrjintä työelämässä. Syrjintäsuoja ulotetaan myös määräaikaisiin työsuhteisiin, mikä on tärkeä ja kannatettava uudistus. Merkittävää on lisäksi se, että syrjintäkiellon rikkomisesta maksettava hyvitys voidaan tietyissä tilanteissa kohdistaa myös vuokratyövoimaa käyttäviin yrityksiin.
Työnantajan on jatkossa annettava kirjallinen selvitys määräaikaisen työsuhteen päättymisen tai palvelussuhteen jatkamatta jättämisen syistä, jos tilanteessa epäillään raskaus- tai perhevapaasyrjintää.
”Valitettavasti Orpon hallitus on heikentänyt naisten asemaa työelämässä lukuisin eri tavoin. Palkka-tasa-arvon kuromista hidastava palkkakuoppalaki, aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen sekä lakko-oikeuden rajoittaminen ovat esimerkkejä politiikasta, joka on kääntänyt tasa-arvon kelloa taaksepäin”, muistuttaa Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.
Tämän vaalikauden aikana voimaan tulleet muutokset, kuten perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden laillistaminen ja irtisanomissuojan heikentäminen, lisäävät asiantuntijoidenkin mukaan riskiä raskaus- ja perhevapaasyrjinnälle.
”On nurinkurista, että tasa-arvolakiin tehtyjen parannusten merkitys korostuu juuri hallituksen omien työelämäheikennysten vuoksi. Tänään on hyvä palauttaa mieleen yhden lasikattoja rikkoneen demarinaisen, Miina Sillanpään, sanat: jokaisella ihmisellä on elämässään oikeus hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyteen. Vaikka politiikassa katse suunnataan tulevaisuuteen, kannattaa viisautta toisinaan hakea myös menneisyydestä”, päättää Marttila.
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Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
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Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
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