Voiko luonnon monimuotoisuus parantaa maatilan tulosta? Orivedellä kuullaan vastauksia käytännössä

– Tapahtumassa keskustellaan siitä, miten luonnon monimuotoisuus voi tuottaa maatilalle lisäarvoa euroissa, vahvistaa satotasoa ja maan kasvukuntoa sekä avata uusia rahoitus- ja kehittämismahdollisuuksia, kertoo maisema-asiantuntija Hanna Westerlund ProAgria Etelä-Suomesta.

Orivedellä sijaitseva Pohjan tila toimii esimerkkikohteena siitä, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan hyödyntää maatilan kehittämisessä ja kannattavuuden vahvistamisessa. Sonja Kankaanpää ja Lauri Eskola esittelevät tilallaan tehtyjä biodiversiteettitoimia ja Laura Ylimäki kertoo Säästöpankin uudistavan viljelyn kannustimesta.

Tilakierroksella tutustutaan käytännössä muun muassa viljelykierron monipuolistamiseen, pölyttäjien elinympäristöihin sekä maan kasvukunnon parantamiseen ja niiden vaikutuksiin tilan tuottavuuteen.

Media tervetullut mukaan

Median edustajilla on mahdollisuus haastatella viljelijöitä ja asiantuntijoita sekä nähdä käytännössä, miten luonnon monimuotoisuutta ja maatalouden kannattavuutta pyritään yhdistämään suomalaisella maatilalla.

Toivomme median edustajilta ilmoittautumista 16.10. mennessä: https://www.proagria.fi/tapahtumat/luontoarvot-euroiksi---biodiversiteettistrategia-kaytannon-tyokaluna-tilan-kehittamisessa

Tapahtuma-aika ja -paikka: keskiviikko 21.10.2026 klo 10–14, Pohjan tila, Pohjantie 35, Orivesi

Pohjan tila, Orivesi

Pohjan tila on Lauri Eskolan ja Sonja Kankaanpään Orivedellä viljelemä noin 180 hehtaarin kasvinviljely- ja metsätila. Tilalla panostetaan monipuoliseen viljelykiertoon sekä maan kasvukuntoon, ja kokemusten mukaan taloudelliset tavoitteet ja luonnon monimuotoisuus voivat tukea toisiaan.

Tapahtuman järjestävät

ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut, Tarja Lahtinen Collin ja Hanna Westerlund

BSAG, Jenni Lemettinen

HAMK, Heidi Punna

Säästöpankki Sinetti, Laura Ylimäki ja Sonja Kankaanpää

MaKe-hanke, Menestyvä lammastila-hanke, Biodiversiteettikoulutus -hanke