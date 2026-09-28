Voiko luonnon monimuotoisuus parantaa maatilan tulosta? Orivedellä kuullaan vastauksia käytännössä
1.10.2026 12:54:02 EEST | ProAgria | Kutsu
Luonnon monimuotoisuudesta puhutaan usein ympäristötekona, mutta yhä useammin sitä tarkastellaan myös maatilan talouden näkökulmasta. Orivedellä 21.10. järjestettävässä tapahtumassa selvitetään, miten biodiversiteetti voi näkyä maatilan tuloksessa euroina.
– Tapahtumassa keskustellaan siitä, miten luonnon monimuotoisuus voi tuottaa maatilalle lisäarvoa euroissa, vahvistaa satotasoa ja maan kasvukuntoa sekä avata uusia rahoitus- ja kehittämismahdollisuuksia, kertoo maisema-asiantuntija Hanna Westerlund ProAgria Etelä-Suomesta.
Orivedellä sijaitseva Pohjan tila toimii esimerkkikohteena siitä, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan hyödyntää maatilan kehittämisessä ja kannattavuuden vahvistamisessa. Sonja Kankaanpää ja Lauri Eskola esittelevät tilallaan tehtyjä biodiversiteettitoimia ja Laura Ylimäki kertoo Säästöpankin uudistavan viljelyn kannustimesta.
Tilakierroksella tutustutaan käytännössä muun muassa viljelykierron monipuolistamiseen, pölyttäjien elinympäristöihin sekä maan kasvukunnon parantamiseen ja niiden vaikutuksiin tilan tuottavuuteen.
Media tervetullut mukaan
Median edustajilla on mahdollisuus haastatella viljelijöitä ja asiantuntijoita sekä nähdä käytännössä, miten luonnon monimuotoisuutta ja maatalouden kannattavuutta pyritään yhdistämään suomalaisella maatilalla.
Toivomme median edustajilta ilmoittautumista 16.10. mennessä: https://www.proagria.fi/tapahtumat/luontoarvot-euroiksi---biodiversiteettistrategia-kaytannon-tyokaluna-tilan-kehittamisessa
Tapahtuma-aika ja -paikka: keskiviikko 21.10.2026 klo 10–14, Pohjan tila, Pohjantie 35, Orivesi
Pohjan tila, Orivesi
Pohjan tila on Lauri Eskolan ja Sonja Kankaanpään Orivedellä viljelemä noin 180 hehtaarin kasvinviljely- ja metsätila. Tilalla panostetaan monipuoliseen viljelykiertoon sekä maan kasvukuntoon, ja kokemusten mukaan taloudelliset tavoitteet ja luonnon monimuotoisuus voivat tukea toisiaan.
Tapahtuman järjestävät
ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut, Tarja Lahtinen Collin ja Hanna Westerlund
BSAG, Jenni Lemettinen
HAMK, Heidi Punna
Säästöpankki Sinetti, Laura Ylimäki ja Sonja Kankaanpää
MaKe-hanke, Menestyvä lammastila-hanke, Biodiversiteettikoulutus -hanke
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna WesterlundMaisema- ja ympäristöasiantuntijaMKN Maisema / ProAgria Etelä-SuomiPuh:0505605957hanna.westerlund@proagria.fi
Linkit
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 600 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ProAgria
Korjattu tiedote: ProAgria Pohjanmaa aloittaa työnsä vuoden alussa28.9.2026 15:13:29 EEST | Tiedote
ProAgria Pohjanmaa on uusi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva neuvontajärjestö. HUOM! Aiemmassa tiedotteessa virheellinen Henri Honkalan puhelinnumero.
Korjattu tiedote: ProAgria Pohjanmaa aloittaa työnsä vuoden alussa28.9.2026 15:12:27 EEST | Tiedote
ProAgria Pohjanmaa on uusi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva neuvontajärjestö. HUOM! Aiemmassa tiedotteessa virheellinen Henri Honkalan puhelinnumero.
Korjattu tiedote: ProAgria Pohjanmaa aloittaa työnsä vuoden alussa28.9.2026 15:11:36 EEST | Tiedote
ProAgria Pohjanmaa on uusi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva neuvontajärjestö. HUOM! Aiemmassa tiedotteessa virheellinen Henri Honkalan puhelinnumero.
ProAgria Pohjanmaa aloittaa työnsä vuoden alussa28.9.2026 13:53:02 EEST | Tiedote
ProAgria Pohjanmaa on uusi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva neuvontajärjestö.
ProAgria Pohjanmaa aloittaa työnsä vuoden alussa28.9.2026 13:51:52 EEST | Tiedote
ProAgria Pohjanmaa on uusi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva neuvontajärjestö.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme