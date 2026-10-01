Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan päätöksiä 29.9.2026

Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus alkaa 28.9.2026 21.9.2026 09:18:06 EEST | Tiedote

Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella aukeaa maanantaina 28.9.2026 kello 8.00. Kausirokotuksiin kuuluvat influenssarokote, koronarokote ja pneumokokkirokote. Rokotusten kohderyhmiin kuuluvat voivat saada tarvittavat rokotteet samalla käynnillä. Rokotukset alkavat lokakuussa Aloitamme kausirokotteiden antamisen terveysasemilla viikolla 42. Rokotusten aloituspäivä vaihtelee terveysasemittain, sillä rokotuksia annetaan sosiaali- ja terveysasemilla eri viikonpäivinä. Voit saada samalla käynnillä influenssa-, korona- ja pneumokokkirokotteet, jos kuulut näiden sairauksien riskiryhmiin. Jos et voi varata aikaa sähköisesti hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa www.itauusimaa.fi, voit varata rokotusajan puhelimitse jättämällä takaisinsoittopyynnön puhelinpalvelussamme 5.10.2026 kello 8.00 alkaen. Puhelinnumerot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Rokotusaikoja on tarjolla riittävästi sekä sähköisesti että puhelimitse ajan varaaville. Kuulutko maksu