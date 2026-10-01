Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan päätöksiä 29.9.2026
1.10.2026 10:21:11 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta kokoontui tiistaina 29.9. Porvoon pelastusasemalla. Kokouksessa käsiteltiin pelastustoimen palvelutasopäätöstä 2027–2030.
Palveluiden järjestäminen -lautakunta, Kansalliskielilautakunta sekä Vanhus- ja Vammaisneuvosto ja Nuorisovaltuusto antoivat lausuntonsa hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2027–2023 julkisesta versiosta. Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi lausuntojen perusteella täydennetyn hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2027–2030. Lausunnossa esitetyt näkökohdat on huomioitu erityisesti henkilöstön toimintakyvyn, savusukelluskelpoisuuden sekä sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisessä.
Varautuminen- ja turvallisuus -lautakunnan käsiteltävänä kokouksessa olivat toimialan talousarvioesitys vuodelle 2026, investointisuunnitelma 2026–2029 ja henkilöstösuunnitelma 2026. Lautakunta päätti esittää muutoksia osaan talousarvioesityksen säästötoimenpiteistä.
Aluehallitus oli pyytänyt lautakunnalta vastineen pelastustoimialaan liittyvään tarkastuslautakunnan arvioon. Lautakunta antoi lausunnon aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle arviointikertomuksen vastineesta.
Muutkin asiat lautakunta hyväksyi tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.
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viestintä / kommunikationItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdeviestinta@itauusimaa.fi
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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