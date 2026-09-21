Osuuskunnissa vaikutetaan omistajina – vaalien äänestysaktiivisuudessa suuret erot

Tänään vietettävä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä muistuttaa osallistumisen merkityksestä myös taloudessa. Suomessa osuuskunnilla ja keskinäisillä vakuutusyhtiöillä on yhteensä yli 8 miljoonaa omistajuutta.

Osuuskunnissa jäsenet voivat vaikuttaa yrityksensä päätöksentekoon omistajina joko suoraan osuuskuntakokouksessa tai valitsemalla edustajiston käyttämään päätösvaltaa puolestaan. Edustajistovaalien äänestysprosentit vaihtelevat huomattavasti osuuskuntien välillä.

Tuottajaosuuskunnissa äänestetään aktiivisesti

Maataloustuottajien osuuskunnat muodostavat äänestysaktiivisuuden kärjen. Maidontuottajien Länsi-Maidossa sekä lihantuottajien Itikka Osuuskunnassa ja LSO Osuuskunnassa yli puolet jäsenistä äänesti viimeisimmissä edustajistovaaleissa.

Tuottajaosuuskunnassa jäsenen omalla osallistumisella on lähtökohtaisesti konkreettinen yhteys omaan elinkeinoon, toimeentuloon ja osuuskunnan kautta saatavaan hyötyyn.

Osuuspankeissa äänestysaktiivisuus on laskenut

Osuuspankkien edustajistovaaleissa osallistuminen on puolestaan vähentynyt selvästi. Vuonna 2013 pankkien keskimääräinen äänestysprosentti oli 34 prosenttia.

Vuonna 2025 vaalit järjestettiin 30 osuuspankissa. Äänioikeutettuja oli yhteensä 1 744 802 ja ehdokkaita 4 335. Edustajistoihin valittiin 1 093 jäsentä. Keskimääräinen äänestysprosentti oli vain 10,1.

Myös osuuskauppojen välillä on isoja eroja

Osuuskauppojen edustajistovaaleissa äänestysaktiivisuudessa on merkittäviä alueellisia eroja.

Aktiivisimmassa osuuskaupassa Kymen Seudun Osuuskaupassa (KSO) äänesti 40,8 prosenttia jäsenistä. Turun Osuuskaupassa (TOK) vastaava luku oli 16,6 prosenttia.

Jäsenyyden merkitys näkyy äänestysaktiivisuudessa

Erot äänestysaktiivisuudessa kertovat siitä, että jäsenyys ja kiinnostus vaikuttaa osuuskunnassa kytkeytyvät vahvasti omaan toimeentuloon tai arkeen.

– Osuuskunnan koko ei yksin ratkaise sitä, kuinka aktiivisesti jäsenet käyttävät vaikutusmahdollisuuksiaan. Olennaista on, kokeeko jäsen osuuskunnan omakseen ja näkeekö hän omalla äänellään olevan merkitystä, toteaa Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon Osuustoiminnan vuosikirjaan koottiin tiedot osuuskuntien viimeisimpien edustajistovaalien äänestysaktiivisuudesta.

Äänestysaktiivisuus on korkeinta näissä osuuskunnissa

Äänestysaktiivisuus (%) Vaalivuosi 1. Osuuskunta Länsi-Maito 57,3 2023 2. Itikka osuuskunta 53,6 2024 3. LSO Osuuskunta 51 2024 4. Osuuskunta Tuottajain Maito 49 2021 5. Osuuskunta Maitosuomi 44,3 2023 6. Lihakunta 42,2 2024 7. Kymen Seudun Osuuskauppa 40,8 2025 8. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 38,4 2024 9. Metsäliitto Osuuskunta 37,7 2023 10. Koillismaan Osuuskauppa 33,6 2025

Osuuskauppojen äänestysaktiivisuus

Äänestysaktiivisuus (%) Vaalivuosi Kymen Seudun Osuuskauppa, KSO 40,8 2025 Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, PKO 38,4 2024 Koillismaan Osuuskauppa 33,6 2025 Osuuskauppa Keskimaa 32,3 2025 Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Eekoo 31,8 2026 Osuuskauppa KPO 31,8 2024 Etelä-Pohjanmaan Osuukauppa, Eepee 30,4 2025 Osuuskauppa Arina 27,6 2026 Osuuskauppa Keula 24,9 2026 Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag 22,4 2024 Suur-Seudun Osuuskauppa SSO 22,1 2024 Osuuskauppa Suur-Savo 22,0 2024 Pirkanmaan Osuuskauppa 21,2 2024 HOK-Elanto 21,1 2024 Osuuskauppa PeeÄssä 21,1 2024 Satakunnan Osuuskauppa 18,6 2025 Osuuskauppa Maakunta 17,9 2024 Osuuskauppa Hämeenmaa 17,3 2025 Turun Osuuskauppa, TOK 16,6 2024

Osuuspankkien äänestysaktiivisuus vuonna 2025

Äänestysaktiivisuus (%), 2025 Niinijokivarren Osuuspankki 22,70 % Järvi-Hämeen Osuuspankki 13,20 % Koillismaan Osuuspankki 12,80 % Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki 12,70 % Janakkalan Osuuspankki 12,30 % Sataharjun Osuuspankki 12,20 % Jokiläänin Osuuspankki 11,40 % Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki 11,30 % Kuhmon Osuuspankki 10,70 % Osuuspankki Salpa 10,40 % Ylä-Uudenmaan Osuuspankki 10,10 % Hämeen Osuuspankki 10,00 % Joki-Pohjanmaan Osuuspankki 10,00 % Kainuun Osuuspankki 10,00 % Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki 9,50 % Jokirannikon Osuuspankki 9,40 % Ylä-Savon Osuuspankki 9,40 % Ylä-Hämeen Osuuspankki 9,20 % Botnia Osuuspankki 8,90 % Lounaismaan Osuuspankki 8,70 % Pohjois-Savon Osuuspankki 8,60 % Andelsbanken Raseborg 8,50 % Kaakkois-Suomen Osuuspankki 8,30 % Pohjois-Karjalan Osuuspankki 8,10 % Länsi-Suomen Osuuspankki 8,00 % Keski-Suomen Osuuspankki 7,90 % Uudenmaan Osuuspankki 7,90 % Pohjolan Osuuspankki 7,80 % Suur-Savon Osuuspankki 7,70 % Pirkanmaan Osuuspankki 7,40 %

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mari Kokko, 040 521 2124, mari.kokko@pellervo.fi