Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry

Osuuskunnissa vaikutetaan omistajina – vaalien äänestysaktiivisuudessa suuret erot

1.10.2026 12:40:31 EEST | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Tiedote

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Maataloustuottajaosuuskunnissa edustajistovaaleihin osallistuu parhaimmillaan yli puolet jäsenistä, kun osuuspankeissa vuoden 2025 vaalien keskimääräinen äänestysaktiivisuus jäi 10,1 prosenttiin.

Osuuskuntien edustajistovaalien äänestysaktiivisuudessa suuret erot
Osuuskuntien edustajistovaalien äänestysaktiivisuudessa suuret erot iStock

Tänään vietettävä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä muistuttaa osallistumisen merkityksestä myös taloudessa. Suomessa osuuskunnilla ja keskinäisillä vakuutusyhtiöillä on yhteensä yli 8 miljoonaa omistajuutta.

Osuuskunnissa jäsenet voivat vaikuttaa yrityksensä päätöksentekoon omistajina joko suoraan osuuskuntakokouksessa tai valitsemalla edustajiston käyttämään päätösvaltaa puolestaan. Edustajistovaalien äänestysprosentit vaihtelevat huomattavasti osuuskuntien välillä.

Tuottajaosuuskunnissa äänestetään aktiivisesti

Maataloustuottajien osuuskunnat muodostavat äänestysaktiivisuuden kärjen. Maidontuottajien Länsi-Maidossa sekä lihantuottajien Itikka Osuuskunnassa ja LSO Osuuskunnassa yli puolet jäsenistä äänesti viimeisimmissä edustajistovaaleissa.

Tuottajaosuuskunnassa jäsenen omalla osallistumisella on lähtökohtaisesti konkreettinen yhteys omaan elinkeinoon, toimeentuloon ja osuuskunnan kautta saatavaan hyötyyn.

Osuuspankeissa äänestysaktiivisuus on laskenut

Osuuspankkien edustajistovaaleissa osallistuminen on puolestaan vähentynyt selvästi. Vuonna 2013 pankkien keskimääräinen äänestysprosentti oli 34 prosenttia.

Vuonna 2025 vaalit järjestettiin 30 osuuspankissa. Äänioikeutettuja oli yhteensä 1 744 802 ja ehdokkaita 4 335. Edustajistoihin valittiin 1 093 jäsentä. Keskimääräinen äänestysprosentti oli vain 10,1.

Myös osuuskauppojen välillä on isoja eroja

Osuuskauppojen edustajistovaaleissa äänestysaktiivisuudessa on merkittäviä alueellisia eroja.

Aktiivisimmassa osuuskaupassa Kymen Seudun Osuuskaupassa (KSO) äänesti 40,8 prosenttia jäsenistä. Turun Osuuskaupassa (TOK) vastaava luku oli 16,6 prosenttia.

Jäsenyyden merkitys näkyy äänestysaktiivisuudessa

Erot äänestysaktiivisuudessa kertovat siitä, että jäsenyys ja kiinnostus vaikuttaa osuuskunnassa kytkeytyvät vahvasti omaan toimeentuloon tai arkeen.

Osuuskunnan koko ei yksin ratkaise sitä, kuinka aktiivisesti jäsenet käyttävät vaikutusmahdollisuuksiaan. Olennaista on, kokeeko jäsen osuuskunnan omakseen ja näkeekö hän omalla äänellään olevan merkitystä, toteaa Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon Osuustoiminnan vuosikirjaan koottiin tiedot osuuskuntien viimeisimpien edustajistovaalien äänestysaktiivisuudesta. 

Äänestysaktiivisuus on korkeinta näissä osuuskunnissa

Äänestysaktiivisuus (%)

Vaalivuosi

1.

Osuuskunta Länsi-Maito 

57,3

2023

2.

Itikka osuuskunta

53,6

2024

3.

LSO Osuuskunta

51

2024

4.

Osuuskunta Tuottajain Maito 

49

2021

5.

Osuuskunta Maitosuomi 

44,3

2023

6.

Lihakunta

42,2

2024

7.

Kymen Seudun Osuuskauppa

40,8

2025

8.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

38,4

2024

9.

Metsäliitto Osuuskunta

37,7

2023

10.

Koillismaan Osuuskauppa

33,6

2025

Osuuskauppojen äänestysaktiivisuus

Äänestysaktiivisuus (%) Vaalivuosi
Kymen Seudun Osuuskauppa, KSO 40,8 2025
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, PKO 38,4 2024
Koillismaan Osuuskauppa 33,6 2025
Osuuskauppa Keskimaa 32,3 2025
Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Eekoo 31,8 2026
Osuuskauppa KPO 31,8 2024
Etelä-Pohjanmaan Osuukauppa, Eepee 30,4 2025
Osuuskauppa Arina 27,6 2026
Osuuskauppa Keula 24,9 2026
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag 22,4 2024
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO 22,1 2024
Osuuskauppa Suur-Savo  22,0 2024
Pirkanmaan Osuuskauppa 21,2 2024
HOK-Elanto 21,1 2024
Osuuskauppa PeeÄssä 21,1 2024
Satakunnan Osuuskauppa 18,6 2025
Osuuskauppa Maakunta 17,9 2024
Osuuskauppa Hämeenmaa 17,3 2025
Turun Osuuskauppa, TOK 16,6 2024

Osuuspankkien äänestysaktiivisuus vuonna 2025

Äänestysaktiivisuus (%), 2025
Niinijokivarren Osuuspankki 22,70 %
Järvi-Hämeen Osuuspankki 13,20 %
Koillismaan Osuuspankki 12,80 %
Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki 12,70 %
Janakkalan Osuuspankki 12,30 %
Sataharjun Osuuspankki 12,20 %
Jokiläänin Osuuspankki 11,40 %
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki 11,30 %
Kuhmon Osuuspankki 10,70 %
Osuuspankki Salpa 10,40 %
Ylä-Uudenmaan Osuuspankki 10,10 %
Hämeen Osuuspankki 10,00 %
Joki-Pohjanmaan Osuuspankki 10,00 %
Kainuun Osuuspankki 10,00 %
Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki 9,50 %
Jokirannikon Osuuspankki 9,40 %
Ylä-Savon Osuuspankki 9,40 %
Ylä-Hämeen Osuuspankki 9,20 %
Botnia Osuuspankki 8,90 %
Lounaismaan Osuuspankki 8,70 %
Pohjois-Savon Osuuspankki 8,60 %
Andelsbanken Raseborg 8,50 %
Kaakkois-Suomen Osuuspankki 8,30 %
Pohjois-Karjalan Osuuspankki 8,10 %
Länsi-Suomen Osuuspankki 8,00 %
Keski-Suomen Osuuspankki 7,90 %
Uudenmaan Osuuspankki 7,90 %
Pohjolan Osuuspankki 7,80 %
Suur-Savon Osuuspankki 7,70 %
Pirkanmaan Osuuspankki 7,40 %

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mari Kokko, 040 521 2124, mari.kokko@pellervo.fi 

 

Yhteyshenkilöt

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