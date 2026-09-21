Osuuskunnissa vaikutetaan omistajina – vaalien äänestysaktiivisuudessa suuret erot
1.10.2026 12:40:31 EEST | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Tiedote
Maataloustuottajaosuuskunnissa edustajistovaaleihin osallistuu parhaimmillaan yli puolet jäsenistä, kun osuuspankeissa vuoden 2025 vaalien keskimääräinen äänestysaktiivisuus jäi 10,1 prosenttiin.
Tänään vietettävä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä muistuttaa osallistumisen merkityksestä myös taloudessa. Suomessa osuuskunnilla ja keskinäisillä vakuutusyhtiöillä on yhteensä yli 8 miljoonaa omistajuutta.
Osuuskunnissa jäsenet voivat vaikuttaa yrityksensä päätöksentekoon omistajina joko suoraan osuuskuntakokouksessa tai valitsemalla edustajiston käyttämään päätösvaltaa puolestaan. Edustajistovaalien äänestysprosentit vaihtelevat huomattavasti osuuskuntien välillä.
Tuottajaosuuskunnissa äänestetään aktiivisesti
Maataloustuottajien osuuskunnat muodostavat äänestysaktiivisuuden kärjen. Maidontuottajien Länsi-Maidossa sekä lihantuottajien Itikka Osuuskunnassa ja LSO Osuuskunnassa yli puolet jäsenistä äänesti viimeisimmissä edustajistovaaleissa.
Tuottajaosuuskunnassa jäsenen omalla osallistumisella on lähtökohtaisesti konkreettinen yhteys omaan elinkeinoon, toimeentuloon ja osuuskunnan kautta saatavaan hyötyyn.
Osuuspankeissa äänestysaktiivisuus on laskenut
Osuuspankkien edustajistovaaleissa osallistuminen on puolestaan vähentynyt selvästi. Vuonna 2013 pankkien keskimääräinen äänestysprosentti oli 34 prosenttia.
Vuonna 2025 vaalit järjestettiin 30 osuuspankissa. Äänioikeutettuja oli yhteensä 1 744 802 ja ehdokkaita 4 335. Edustajistoihin valittiin 1 093 jäsentä. Keskimääräinen äänestysprosentti oli vain 10,1.
Myös osuuskauppojen välillä on isoja eroja
Osuuskauppojen edustajistovaaleissa äänestysaktiivisuudessa on merkittäviä alueellisia eroja.
Aktiivisimmassa osuuskaupassa Kymen Seudun Osuuskaupassa (KSO) äänesti 40,8 prosenttia jäsenistä. Turun Osuuskaupassa (TOK) vastaava luku oli 16,6 prosenttia.
Jäsenyyden merkitys näkyy äänestysaktiivisuudessa
Erot äänestysaktiivisuudessa kertovat siitä, että jäsenyys ja kiinnostus vaikuttaa osuuskunnassa kytkeytyvät vahvasti omaan toimeentuloon tai arkeen.
– Osuuskunnan koko ei yksin ratkaise sitä, kuinka aktiivisesti jäsenet käyttävät vaikutusmahdollisuuksiaan. Olennaista on, kokeeko jäsen osuuskunnan omakseen ja näkeekö hän omalla äänellään olevan merkitystä, toteaa Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.
Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon Osuustoiminnan vuosikirjaan koottiin tiedot osuuskuntien viimeisimpien edustajistovaalien äänestysaktiivisuudesta.
Äänestysaktiivisuus on korkeinta näissä osuuskunnissa
|
Äänestysaktiivisuus (%)
|
Vaalivuosi
|
1.
|
Osuuskunta Länsi-Maito
|
57,3
|
2023
|
2.
|
Itikka osuuskunta
|
53,6
|
2024
|
3.
|
LSO Osuuskunta
|
51
|
2024
|
4.
|
Osuuskunta Tuottajain Maito
|
49
|
2021
|
5.
|
Osuuskunta Maitosuomi
|
44,3
|
2023
|
6.
|
Lihakunta
|
42,2
|
2024
|
7.
|
Kymen Seudun Osuuskauppa
|
40,8
|
2025
|
8.
|
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
|
38,4
|
2024
|
9.
|
Metsäliitto Osuuskunta
|
37,7
|
2023
|
10.
|
Koillismaan Osuuskauppa
|
33,6
|
2025
Osuuskauppojen äänestysaktiivisuus
|Äänestysaktiivisuus (%)
|Vaalivuosi
|Kymen Seudun Osuuskauppa, KSO
|40,8
|2025
|Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, PKO
|38,4
|2024
|Koillismaan Osuuskauppa
|33,6
|2025
|Osuuskauppa Keskimaa
|32,3
|2025
|Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Eekoo
|31,8
|2026
|Osuuskauppa KPO
|31,8
|2024
|Etelä-Pohjanmaan Osuukauppa, Eepee
|30,4
|2025
|Osuuskauppa Arina
|27,6
|2026
|Osuuskauppa Keula
|24,9
|2026
|Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
|22,4
|2024
|Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
|22,1
|2024
|Osuuskauppa Suur-Savo
|22,0
|2024
|Pirkanmaan Osuuskauppa
|21,2
|2024
|HOK-Elanto
|21,1
|2024
|Osuuskauppa PeeÄssä
|21,1
|2024
|Satakunnan Osuuskauppa
|18,6
|2025
|Osuuskauppa Maakunta
|17,9
|2024
|Osuuskauppa Hämeenmaa
|17,3
|2025
|Turun Osuuskauppa, TOK
|16,6
|2024
Osuuspankkien äänestysaktiivisuus vuonna 2025
|Äänestysaktiivisuus (%), 2025
|Niinijokivarren Osuuspankki
|22,70 %
|Järvi-Hämeen Osuuspankki
|13,20 %
|Koillismaan Osuuspankki
|12,80 %
|Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki
|12,70 %
|Janakkalan Osuuspankki
|12,30 %
|Sataharjun Osuuspankki
|12,20 %
|Jokiläänin Osuuspankki
|11,40 %
|Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki
|11,30 %
|Kuhmon Osuuspankki
|10,70 %
|Osuuspankki Salpa
|10,40 %
|Ylä-Uudenmaan Osuuspankki
|10,10 %
|Hämeen Osuuspankki
|10,00 %
|Joki-Pohjanmaan Osuuspankki
|10,00 %
|Kainuun Osuuspankki
|10,00 %
|Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki
|9,50 %
|Jokirannikon Osuuspankki
|9,40 %
|Ylä-Savon Osuuspankki
|9,40 %
|Ylä-Hämeen Osuuspankki
|9,20 %
|Botnia Osuuspankki
|8,90 %
|Lounaismaan Osuuspankki
|8,70 %
|Pohjois-Savon Osuuspankki
|8,60 %
|Andelsbanken Raseborg
|8,50 %
|Kaakkois-Suomen Osuuspankki
|8,30 %
|Pohjois-Karjalan Osuuspankki
|8,10 %
|Länsi-Suomen Osuuspankki
|8,00 %
|Keski-Suomen Osuuspankki
|7,90 %
|Uudenmaan Osuuspankki
|7,90 %
|Pohjolan Osuuspankki
|7,80 %
|Suur-Savon Osuuspankki
|7,70 %
|Pirkanmaan Osuuspankki
|7,40 %
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mari Kokko, 040 521 2124, mari.kokko@pellervo.fi
Yhteyshenkilöt
Mari KokkoToimitusjohtajaOsuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ryPuh:040 521 2124mari.kokko@pellervo.fi
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