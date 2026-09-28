Vaasan yliopisto on maailman 500 parhaan yliopiston joukossa ja Suomen paras tutkimuksen laadussa
1.10.2026 10:42:13 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopisto on jälleen sijoittunut maailman 500 parhaan yliopiston joukkoon kansainvälisessä Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027 -vertailussa. Yliopisto sijoittui luokkaan 451–500, kun vertailussa arvioitiin 2 297 yliopistoa 118 maasta.
Vaasan yliopisto paransi sijoitustaan useilla keskeisillä osa-alueilla. Vahvin tulos saavutettiin tutkimuksen laadussa, jossa yliopisto sijoittui suomalaisten yliopistojen kärkeen ja Euroopan 50 parhaan yliopiston joukkoon. Maailmanlaajuisesti Vaasan yliopisto nousi jaetulle 102. sijalle tuloksella 90,1.
Yliopisto saavutti merkittävää edistystä myös kansainvälisyydessä. Pistemäärä nousi 67,4:stä 77,3:een, mikä nosti Vaasan yliopiston Suomen toiseksi parhaaksi tällä osa-alueella ja maailmanlaajuisesti 350 parhaan yliopiston joukkoon.
Kansainvälisistä asioista vastaava vararehtori Martin Meyer iloitsee yliopiston vahvasta kehityksestä.
– Se, että säilytämme paikkamme maailman 500 parhaan yliopiston joukossa ja parannamme tuloksiamme keskeisillä osa-alueilla, kertoo tutkijoidemme, henkilöstömme, opiskelijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme erinomaisesta työstä. Huipputuloksemme tutkimuksen laadussa osoittaa, että tutkimuksemme on kansainvälisesti vaikuttavaa. Vahva kehitys kansainvälisyydessä osoittaa, että yliopistomme kasvava kansainvälinen yhteisö ja maailmanlaajuiset verkostot ovat meille voimavara. Rankingin tulokset osoittavat, että Vaasan yliopisto vahvistaa edelleen asemaansa kansainvälisesti tunnustettuna tutkimusyliopistona.
Times Higher Education World University Rankings on yksi maailman tunnetuimmista yliopistovertailuista. Ranking arvioi yliopistoja viidellä eri osa-alueella, jotka ovat opetus, tutkimusympäristö, tutkimuksen laatu, kansainvälisyys sekä yritysyhteistyö.
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Yhteyshenkilöt
Kansainvälisistä suhteista vastaava vararehtori Martin Meyer, p. 029 449 8629
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