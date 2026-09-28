Vaasan yliopisto on maailman 500 parhaan yliopiston joukossa ja Suomen paras tutkimuksen laadussa

Uusi malli tukee tekoälyn käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 28.9.2026 10:05:33 EEST | Tiedote

Osa pienistä ja keskisuurista tilitoimistoista on jäänyt tekoälyn käytössä suurista toimijoista jälkeen. Jarruina voivat toimia niin osaamisen puute kuin investointikustannukset, ja nyt uusi kypsyysmalli auttaakin suunnittelemaan uusia kehitystoimia.