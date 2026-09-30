Rikkomispäätökset: Komissio nostaa Suomea vastaan suuronnettomuuksien torjuntaa koskevan kanteen ja kehottaa noudattamaan vakavaraisuusdirektiiviä
1.10.2026 12:56:07 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio on julkaissut rikkomusmenettelyjä koskevan lokakuun koosteen, joka sisältää komission oikeudelliset toimenpiteet niitä EU:n jäsenmaita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.
Seveso III -direktiivi
Komissio on päättänyt nostaa Suomea vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa, koska Suomi ei ole saattanut kansallista lainsäädäntöään Seveso III -direktiivin (2012/18/EU) mukaiseksi. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä vaarallisiin aineisiin liittyviä suuronnettomuuksia ja minimoida niiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Direktiiviä sovelletaan EU:ssa noin 11 000 teollisuuslaitokseen sekä polttoaineen tukkumyyntiin ja varastointiin. Suomen puutteet koskevat etenkin tarkastuksia, yleisön tiedonsaantia sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta.
Kun turvallisuusselvitykset tai vaarallisten aineiden luettelot sisältävät esimerkiksi yleiseen turvallisuuteen tai maanpuolustukseen liittyviä luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, Suomen kansalliset säännöt eivät mahdollista sitä, että viranomaiset asettaisivat saataville näiden asiakirjojen muitakaan osia. Suomen kansallisilla säännöillä ei myöskään varmisteta, että tuotantolaitosten tarkastukset koordinoidaan muiden unionin lainsäädäntöön perustuvien tarkastusten kanssa ja yhdistetään niihin. Tämä voi johtaa valvonnan hajanaisuuteen ja tehottomaan täytäntöönpanoon. Komissio lähetti Suomelle asiasta virallisen ilmoituksen heinäkuussa 2020 ja perustellun lausunnon joulukuussa 2025. Komissio katsoo, etteivät Suomen viranomaisten toimet kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi ole edelleenkään olleet riittäviä.
Kuudes vakavaraisuusdirektiivi
Komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle, Alankomaille, Espanjalle, Kreikalle, Portugalille ja Romanialle, koska ne eivät ole saattaneet kuudetta vakavaraisuusdirektiiviä (CRD6-direktiivi) ((EU) 2024/1619) kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Määräaika tälle oli 10. tammikuuta 2026. CRD6-direktiivi on EU:n pankkien vakavaraisuuskehyksen merkittävä uudistus. Sillä yhdenmukaistetaan sääntöjä kolmansien maiden yritysten pankkipalvelujen tarjoamisesta EU:ssa soveltamalla näihin yrityksiin tiettyjä vähimmäisvaatimuksia ja -sääntöjä. Lisäksi direktiivillä yhdenmukaistetaan valvontavaltuuksia ja -välineitä vakavaraisuuden kannalta merkityksellisissä liiketoimissa, uhkasakoissa, soveltuvuusarvioinneissa ja valvontaviranomaisten riippumattomuudessa. Direktiivillä myös vahvistetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien hallintaa. Näin edistetään rahoitusvakautta ja varmistetaan, että pankit voivat tarjota kansalaisille lainoja ja palveluja kaikissa taloudellisissa olosuhteissa.
Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään sekä ilmoittaa toimenpiteistään komissiolle. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen ja pyytää taloudellisten seuraamusten määräämistä.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_26_1760
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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